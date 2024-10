O pățanie nocturnă cu mârlani

Contraeditorial

O întâmplare banală, dar penibilă m-a făcut să-mi ratez începutul weekend-ului. O povestesc în speranța că cine face ca mine, ca mine să nu pățească…

Vinerea trecută am fost invitat la un banchet care s-a desfășurat într-una din cele mai solicitate săli de evenimente din Timișoara. Pentru că mâine zi aveam un program foarte încărcat și matinal am decis împreună cu soția să mergem cu mașina personală, știind că vom sta puțin, că nu vom ”consuma alcool”, iar sala de evenimente are o un loc de parcare generos. Ajuns la ”trecute fix” de la ora de începere a festivității, am găsit parcarea pe jumătate goală, mi-am așezat mașina în spatele primului rând de autoturisme, care avea în față o alee de trecere, de manieră corectă, în spatele șirului meu de mașini fiind alt culoar de circulație. Am procedat așa de-a lungul anilor, în același loc, cu ocazia multor evenimente, fără să pățesc ceva nedorit legat de parcare. Doar că acum, vrând să plecăm după aproximativ două ore, m-am trezit cu mașina blocată în spate de un alt șir de autoturisme, care închiseseră complet rândul meu, nemairespectând ordinea firească, logică, civilizată de plasament. După vreo câteva zeci de minute de stupoare și așteptare, mi-am luat inima în dinți și am încercat, de la microfonul DJ-ului, în cele două săli pline de lume şi de voie bună ale complexului de ballroom-uri, două anunțuri rugăminți întru deblocare către proprietarul mașinii care mă împiedeca să pot părăsi parcarea. Niciun răspuns… în loc să mă resemnez ca tot românul mioritic, am apelat poliția rutieră. Un echipaj a sosit foarte repede, tinerii polițiști – foarte amabili – privind și ei mirați, consternați de modul abuziv şi blocator în care au procedat vreo zece proprietari de frumoase automobile. Nota bene, cel care mă blocase pe mine direct are un frumos Porsche… aspect care nu m-a încălzit cu nimic, afară burnița, era deja frig, trecuse cam o oră, soția insista să plecăm cu un taxi… Eu, nu și nu, să vedem ce face poliția, dacă tot a venit. Polițiștii au contactat responsabilii sălilor de evenimente, care, foarte amabili și surprinși (cel puțin aparent) la rândul lor de întâmplare, au mai făcut două strigări apel în interior fără niciun rezultat… după încă o oră m-am declarat învins și am plecat acasă cu un taxi. Nervos eu, dară nevasta, care trebuia să se trezească și mai devreme, avea planificată o acțiune de voluntariat medical într-un județ vecin… După scurta noapte, pe care am petrecut-o mai mult ruminând decât dormind, am ajuns în lumina dimineții să îmi recuperez mașina din parcarea goală la ora 7, bucuros că era doar puțin zgâriată, dar și edificat, după o noapte de reflectat. Locul este mai degrabă un tăpșan tapetat cu piatră, fără niciun însemn, fără acele benzi albe care indică aliniamentul vehiculelor. Deși în ea se intră dintr-unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara, nu există niciun indicator care să semnalizeze că acolo este o parcare pentru mașini.

Probabil că o parcare normală și civilizată presupune cheltuială, nu doar prin vopsirea locurilor de parcare, ci și plata unui alt tip de impozit către primărie. Probabil că prezența unei persoane care să dirijeze pe pietrișul nemarcat așezarea corectă a autoturismelor în ziua sau în seara evenimentelor e costisitoare. ”Cu siguranță” că, în ani și ani de când există pseudo-parcarea, va fi ajuns acolo, cu ocazia vreunei ”gala dinner” și vreun fruntaș al primăriei Timișoara! Ce bine ar fi fost dacă-și punea întrebarea: ce-i cu locul ăsta? ”Cu siguranță” avem și vom avea tot mai mulți mârlani din specia bizonilor cu mașini scumpe cărora nu le pasă unde și cum își parchează vehiculul aroganței, oricâte marcaje demarcatoare ar exista!

Din păcate, există și în Timișoara, ca de altfel în toată țara, un strat de necivilizație – populat cu șoferi mârlani, patroni șmecheri, dregători nepăsători – în care poți să pici când ți-e lumea mai dragă.

