O plângere ”exotică” împotriva col. dr. Valeriu Gheorghiță, cu privire la reacțiile adverse după imunizarea cu Astra-Zeneca, clasată de Parchetul Militar din Timișoara

Procurorii militari din Timisoara a dispus clasarea unei plangeri penale care il vizeaza pe col. dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-Covid, in care medicul militar este acuzat de inselaciune, dar si de lovire sau alte violente, in contextul administrarii vaccinului Astra-Zeneca.

Autorul reclamatii ”exotice” este jurnalistul Valentin Handro, din Timisoara, care sesizeaza faptul ca, in urma imunizarii voluntare cu vaccinul produs de Astra-Zeneca, lotul ABV2856, a simti reactii adverse timp de 7 ore, care i-au afectat activitatea zilnica si i-au produs daune morale si materiale.

“Acesta reclama ca, fiind indus in eroare de dl. colonel dr. Valeriu Gheorghita, prin omisiunea de a-i furniza informatii complete cu privire la posibilelel reactii adverse generate de administrarea vaccinului anti-Covid produs de Astra-Zeneca (in special vaccinurile din lotul ABV2856) s-a vaccinat voluntar in data de 28.02.2021, in centrul de vaccinare nr. 2 din Timisoara (cu vaccin produs de Astra-Zeneca, apartinand lotului ABV2856), iar in ziua de 01.03.2021, in timp ce se afla la domiciliu, a simtit timp de 7 ore reactii adverse, constand in febra, dureri de cap si dureri in bratul drept, care i-au afectat pe termen scurt activitatile zilnice obisnuite si i-au produs un prejudiciu compus din daune morale si materiale, necuantificate si neestimate inca”, este sinteza plangerii depuse de Valentin Handro la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timisoara, in care solicita ca Valeriu Gheorghita sa fie tras la raspundere pentru inselaciune sau, macar, pentru loviri sau alte violente.

Dupa administrarea probelor propuse de reclamant, procurorul militar lt. col. magistrat Flavius Ionescu a dispus clasarea cauzei, intrucat exista elemente care impiedica punerea in miscare a actiunii penale.

“Administrarea vaccinului s-a facut cu consimtamantul informat al persoanei vatamate, aspect ce rezulta fara dubiu din chiar cuprinsul plangerii, unde sunt mentionate atat caracterul voluntar al procedurii de vaccinare, cat si informarea prealabila prin intermediul prospectului dedicat utilizatorilor, printre posibilele reactii adverse fiind enumerate inclusiv cele enumerate de persoana vatamata; in plus, persoana vatamata putea sa dispuna de drepturile in discutie, respectiv dreptul la sanatate si integritate corporala”, argumenteaza procurorul solutia de clasare.

Ordonanta Parchetului Militar Timisoara, emisa in dosarul 100/P/2021, l-a revoltat atat de tare pe reclamantul Valentin Handro, incat acesta a anuntat ca a boicotat dreptul de contestatie, in termen de 20 de zile, a solutiei de clasare la prim-procurorul Parchetului Militar Timisoara, col. magistrat Iordache Mihai-Adrian.

