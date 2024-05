O profesoară excepțională a Timișoara îl susține pe Marian Constantin Vasile!

ZdV: Doamna Oltea Copaci, sunteți una dintre profesoarele excepționale ale Timișoarei, îl susțineți pe Marian Constantin Vasile la Primăria Timișoarei. De ce?

O.C: In primul rând, mi-a fost elev. A fost eminent, șef de promoție al Liceului de Informatică ”Grigore Moisil” din Timișoara. Eu sunt profesor de matematică. Nu doar inteligența, dar și talentul pentru un anumit domeniu al unui elev sunt cele care se observă la un adolescent și poți intui viitorul. Poate chiar de aceea, are câteva proiecte pentru educație pe care ar trebui toți timișorenii să le știe. Ca să poată să aleagă mai bine. Diplomele sale sunt autentice, luate cu multă trudă. Are un doctorat luat la Universitatea Politehnica din orașul nostru, în fața unei comisii, condusă de prof. univ. dr. prof. Anca Drăghici și prof. univ. dr. Marian Mocan, cu o teză în ”Modele de dezvoltare a orașelor și regiunilor inteligente din România”. Este preocupat de progresul orașelor, are ce dărui unui oraș, ca viitor primar.

ZdV: Care ar fi soluțiile lui pentru educație?

O.C: A promovat pe sit-ul său www.sepoate.ro mai multe idei în favoarea părinților elevilor, dar și a elevilor, desigur. S-a gândit la mai multe oferte prietenoase, recomandate după terminarea cursurilor. S-ar reduce: abandonul școlar, consumul substanțelor interzise, al violenței în școli, fie cea între colegi, fie prin influența unor persoane străine școlii, s-ar ameliora fenomenul îngrijorător al analfabetismului funcțional, proiectele sale ar fi importante pentru acceptarea copiilor cu nevoi speciale în școala de masă. Îmi plac ideile lui, știu că ar putea fi aplicate în practică și ar aduce creșteri ale calității vieții în comunitate.

ZdV: Ce alte proiecte ale dlui Marian Vasile admirați?

O.C: Construirea și lărgirea grădinițelor. Ne plângeam de scăderea natalității. Iată că lucrurile se schimbă, Timișoara are nevoie de spații suplimentare pentru grădinițe. Este un semn bun, nu? Programul after-school poate fi remodelat pentru familii cu venituri mai mici sau pentru cei cu dizabilități. Aici poate interveni primăria cu o parte a susținerii celor cu probleme. Sunt spații nefolosite ale unor licee, cum sunt liceele Auto, Azur, Silvic sau CFR. Se pot organiza activități extracurriculare, copiii pot deveni mai apropiați, se pot crea punți între familii și copiii lor. Domnul Marian Vasile deja a gândit proiecte pentru atragerea de fonduri nerambursabile. A mai făcut asta când era în funcția de administrator public al CJT. Am mare încredere în el. A mai gândit un program ”Școala mea de după – masă, mai bine decât acasă”, pentru elevii claselor V-VIII, știut fiind faptul că programul after – school se termină după clasa a patra. Acestea sunt idei inovatoare în educația copiilor, le admir și le susțin. Sunt impresionată și de ideile privind revigorarea Casei Tineretului, de propunerile pe care le are pentru un învățământ dual, în parteneriat cu firme din oraș. Este o persoană inteligentă și creativă. Are și multe specializări în domeniul managementului orașelor, are școală, cultură, educație, cred în șansa lui!

