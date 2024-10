O rază de bucurie pentru seniori! Ziua Internaţională a Persoanelor Vȃrstnice, în centrele DGASPC Timiș

La începutul lunii octombrie, are loc în fiecare an o sărbătoare aparte Ziua Internaţională a Persoanelor Vȃrstnice, manifestare menită să atragă atenţia asupra seniorilor deseori uitaţi de către familii sau rude.

La 14 decembrie 1990, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a desemnat ziua de 1 octombrie Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, iar, în anul 2020, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat perioada 2021-2030 Deceniul ONU al îmbătrânirii sănătoase.

Din dorinţa de a-i valoriza şi de a aduce o rază de bucurie în sufletele vârstnicilor aflaţi în centrele rezidenţiale din structura Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului DGASPC Timiș, in 1 octombrie, au fost organizate în mai multe centre de îngrijire şi asistenţă diferite manifestări cu rol de socializare și recreere.

Una dintre ele a fost realizată în parteneriat cu comunitatea Less is More, care, în acest an, a dorit să fie alături de bunicii din Centrul pentru Persoane Vȃrstnice Jimbolia.

Doamnele implicate în această colaborare au pregătit pentru beneficiarii centrului un tort aniversar şi, totodată, au achiziţionat mai multe jocuri de socializare (şah, table, rummy, cărţi de joc, jocuri de stimulare a memoriei şi materiale necesare la activităţile de art-terapie) pe care astăzi le-au oferit în dar. Mulţumim tuturor pentru implicarea în această activitate care a fost foarte apreciată de toţi vȃrstnicii din centru! -este mesajul DGASPC Timiș.

