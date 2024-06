O seară de excepție la FoodBiz FMCG and Retail Resilience Conference

La FoodBiz FMCG and Retail Resilience Conference, a avut loc o dezbatere unde invitat special a fost Adrian Pintea, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltări Rurale, despre diferitele mijloace de sprijin financiar pentru fermieri.

Tudor Cosăceanu, vicepreședinte regional în România și Republica Moldova la UiPath, a arătat cum se pot crește profiturile prin eficientizarea proceselor de business.

Prezenți la eveniment pentru business imediat au fost și reprezentanți de vârf de la Auchan, Penny, Gabriel Biriș, managing partener Biriș-Goran Legal&Tax, Alexandru Stănescu, director general ADR Sud-Vest Oltenia, Ana Maria Mihăescu, co-fondatoare Castel Salbek, Alexandru Baciu, fermier Ferma Baciu … și mulți alți.

O seară de excepție cu discuții aprofundate

Tudor Cosăceanu, vicepreședintele pentru România și Moldova al celei mai mari companii românești, listată la Bursa din New York, UiPath Romania, a propus soluții pentru modernizarea economiei românești și robotizarea proceselor repetitive din intreprinderile mari, mijlocii și mici. Cei interesați de profit ascultă, iar restul se bucură de expoziție.

Adrian Pintea, secretar de stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Roman, președinte UMEF Geneva și Varujan Pambuccian, membru în Comisia pentru agricultura din Camera Deputatilor, au combătut despre instrumente de ajutor pentru modernizarea economiei.

Business-urile care promovează produsul românesc, s-au întâlnit cu Nicolae Badea, CEO ComputerLand Romania , Alexandru Stănescu, Director General ADR Sud-Vest Oltenia, Cristian Mihailescu, CEO Bunge, Marius Gogorita, CEO Prodal, Gabriel Biriș, Managing Partener Biris Goran SPARL, Tiberiu Dănețiu, Director de Marketing Auchan , George Sava, consultant de business și mulți alții.

Au stat la aceeași masa firme de miliarde cu debutanți de piață. Secretarul de Stat MADR, Adrian Pintea, a prezentat instrumentele de sprijin financiar pentru fermieri.

Networking de interes, produse excepționale, o seară excelentă pentru expozanți și participanți. Sunt premisele unor colaborări de succes și parteneriate pe termen lung pentru toata lumea.

Irina Butnaru, director de comunicare PENNY Romania, a descoperit printre participanți potențiali triplu RO în timp ce reprezentanții Ferrero au rămas impresionați de fructele învelite în ciocolată de la King Of Fruits.

Când nu îi asculta pe speakeri, participanții se grăbeau să evalueze calitatea produselor de la Bacania Bucate Românesti, brânzeturile de la BAIER – Lactate Din Transilvania, vinul de la SERVE, biscuiții de la Microbrutăria Alveola, fructele proaspete de la Fresh Bite și mezelurile de la Radicstar

Alții s-au bucurat de testele cu mașinile de la Autoklass | Official Home of Mercedes-Benz, Mercedes EQE și Mercedes GLC COUPE. Mulți planifică deja cadourile de sfârșit de an cu antreprenoarele de la I WOOD BE

Leontin Dinulescu, președinte FoodIntelForum, și Cătalin Trifu, senior strategy advisor FoodBiz Expo, a moderat și i-a provocat la discuţii pe speakerii și pe participanții deopotrivă.

Mezelurile delicioase de la RadicStar, produsele tradiționale de la Băcănia Românească și Lactatele de la Baier care au mers perfect cu vinurile de la Crama Serve, fructe uscate trase în ciocolată de la King of Fruits, produse de la Microbrutăria Alveola, legumele și fructele proaspete de la Fresh Bites au fost încercate și apreciate de participanți cu prilejul întâlnirii.

Bergenbier și I Wood Be au pregătit și ei surprize pentru cei prezenți.

În plus, Autoklass Pipera au oferit un test drive în Mercedes EQE și Mercedes GLC COUPE.

Comentarii

comentarii