O șoferiță a fost agresată violent de un bărbat, iritat că nu a demarat destul de repede de la semafor

Traficul infernal de pe strazile Timisoarei, din aceste zile, intinde la maximum nervii soferilor colerici, care nu ezita sa ia la bataie pe oricine le prelungeste si mai mult chinul mersului in coloanal. Un astfel de episod s-a petrecut, azi, pe bulevardul Take Ionescu, la doi pasi de sediul IPJ Timis, unde o soferita a fost lovita violent de un alt conducator auto, care i-a strigat ca nu a demarat destul de repede de la semafor.

Apoi, a coborat precipitat din masina si i-a aplicat doua lovituri femeii, care rabatase geamul pentru a cere explicatii asupra limbajului violent.

“Suport pentru doamna care astazi a fost victima unei agresiuni in trafic in Timisoara, la semafor pe Take Ionescu. Sotul meu va ofera sprijin ca martor ocular. A vazut intreaga scena.

Este inadmisibil sa stai la semafor, cel din spatele tau, un domn cu un Golf 5, sa fie atat de iritat de faptul ca doamna nu a plecat in ritmul lui de pe loc, sa coboare din masina, sa mearga la geamul masinii doamnei, care saraca a facut greseala sa il deschida, sa ii adreseze injurii si sa ii “execute” doi pumni. Este inadmisibil comportamentul, atitudinea, reactia, violenta.

Daca va regasiti doamna, sau o cunoasteti pe aceasta, rog sa ma contactati in privat. Imi cer scuze daca postarea este nepotrivita grupului, dar a fost primul meu gand sa o gasim pe doamna”, a fost mesajul postat de Larissa Sarbusca, pe grupul Info Trafic, care a starnit zeci si zeci de comentarii.

Dupa cateva ore, din cauza degenerarii discutiilor, multi dandu-si cu parerea ca femeile n-ar trebui sa urce la volan, la orele de varf, Larissa Sarbusca a cerut administratorilor sa stearga postarea. Soferita agresata inca nu fusese gasita, motiv pentru care multi comentatori au sugerat oamenilor legii sa verifice camerele de supraveghere video din zona si sa deschida un dosar penal pentru lovire sau alte violente, scrie impactpress.ro.

