O tânără, infectată cu noul coronavirus, acuză că a pierdut sarcina după ce a fost ţinută în frig, în Vamă Nădlac

O tânără a pierdut sarcina, după ce a fost ţinută zece ore în frig, în Vama Nădlac. Femeia a venit din Italia, odată cu valul de români disperaţi să ajungă acasă. O noapte întreagă a stat într-un cort de triaj până când autorităţile au găsit un loc unde s-o ducă în carantină. La spital, a aflat că poartă virusul ucigaş. Aproape jumătate din cazurile de infectări cu COVID 19 din România au legătură cu românii veniţi din străinătate.

Tânăra, însărcinată în şase luni şi jumătate, a intrat în ţară la începutul săptămânii trecute, pe la Vama Nădlac. Scăpase din focarul de coronavirus din Italia însă, în ţara ei, avea să trăiască alt coşmar.

Gravida lăsată în frig: Am fost ţinută doar în frig mai mult de zece ore. De la 3 dimineaţa până la ora 14. Am stat doar afară. Am văzut un cort mai liber, acolo am stat pe o bancă. M-am dus afară la 7-8 dimineaţa să stau la soare.

După noaptea petrecută în frig, poliţiştii au anunţat-o că va sta în carantină în aceeaşi cameră cu şase persoane, printre care şi trei bărbaţi.

Gravida lăsată în frig: Au vrut să ne bage într-o cameră care s-a curăţat atunci. Domnul poliţist a zis că dacă nu accept, va trebui să mă bage cu forţa.

Într-un târziu, tânăra de 26 de ani a fost mutată într-un hotel din Timişoara. A fost prima zi în care nu a mai simțit mişcările copilului.

Gravida lăsată în frig: Am sunat la ambulanţă. A venit o doamnă, i-am zis dacă poate să mă consulte, nu vreau să merg la spital să risc să mă îmbolnăvesc. I-am zis dacă poate să asculte inimioara copilului. Şi-a zis că nu poate face nimic. Doar dacă vreau să mă duc cu izoleta la spital.

Ziua următoare, a sunat din nou la 112 şi a ajuns la Maternitatea Odobescu. Fără izoletă. Trecuseră deja 48 de ore de când tânăra nu mai simţea mişcările copilului.

Marius Craina, șef Secție Obstetrică Ginecologie Maternitatea Bega: S-a constatat absenţa bătăilor cordului fetal, adică o sarcină oprită în evoluţie. A fost testată la internare pentru noul tip de coronavirus, până a venit rezultatul în cursul după-amiezii a avut loc naşterea cu fătul mort.

Testul a arătat că tânăra era infectată cu noul coronavirus.

Matei Filip, purtător de cuvânt IJPF Arad: Din punct de vedere al controlului de frontieră, verificările s-au derulat în câteva minute, timpul îndelungat petrecut în punctul de trecere fiind determinat de organizarea transportului spre județul Timiș.

Tânăra este acum în spital şi nu prezintă simptome.

Sursa: observator.tv

