O tânără susține că ar fi făcut toxiinfecție după ce și-a comandat de la Taverna Racilor din Timișoara: “Salmonella, E.coli. De la fructele de mare”

O tânără susține că a ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, după ce a comandat un preparat cu fructe de mare de la Taverna Racilor din Timișoara. Femeia spune că a ajuns la spital cu simptome grave și că, din analize, a reieșit că avea Salmonella, Shigella, E.coli, Campylobacter și Clostridium difficile.

Potrivit informațiilor venite pe Fii Observator, femeia susține că pe data de 02.01.2024, în jurul orei 21.49, a comandat Paella cu fructe de mare care, spune ea, erau “stricate, miroseau urât și sărate”. A doua zi, dimineață, femeia s-a simțit foarte rău și a sunat la 112.

“Am început să vomit foarte tare, să merg la toaletă și să nu mai am aer. Ulterior am rămas fără aer și m-am învinețit la față, mâini și tot corpul”, a scris femeia pe Fii Observator.

Ulterior, femeia ar fi fost stabilizată la fața locului și nu a necesitat transportul la spital. Totuși, femeia ar fi continuat să se simtă rău și ar fi chemat echipajele de urgență din nou.

“A trebuit să chem salvarea din nou pentru ca starea mea s-a agravat. Am ajuns la Spitalul Municipal de Urgențe din Timișoara, acolo am primit perfuzie și tratament. Mi s-a recoltat pentru analize și s-a rezultat că am Salmonella, Shigella, E.coli, Campylobacter și Clostridium difficile. Infecție de la fructele de mare. De la Spitalul de Urgente m-au trimis la Victor Babel Spitalul de Infecție unde acolo mi-au dat tratament. Am sesizat și ANPC”.

