O timișoreancă susține că este nedreptățită de CJP Timiș. Răspunsul Casei de Pensii: ”Sincer, bine cu forța nu pot să îi fac”

Lenuța Ciorogariu domiciliată în Timișoara susține că a fost nedreptățită de Casa Județeană de Pensii Timiș, iar din această cauză nu a reușit să obțină dreptul legal de pensie.

“Nu doresc mila nimănui. Doresc să mi se dea ceea ce mi se cuvine. Doresc să primesc din urmă tot ceea ce mi se cuvine”, a spus Ciorogariu.

În cererea adresată CNP Timiș de către Lenuța Ciorogariu, se arată:

“Doresc să primesc un răspuns referitor la dosarele pe care le-am depus în 13 decembrie 2018 cu numărul 75738 și la dosarul 60408 din data de 1 septembrie 2021 cu privire la pensia pentru limită de vârstă. Am primit mai multe răspunsuri referitoare la anii lucrați. Am depus documentul cu numărul 2210 din 3.04.2017 unde este scris stagiul de cotizare de 15 ani. Am mai depus nota de lichidare unde este trecută data când mi-am depus lichidarea. Am trecut șomajul, care se ia în calcul. În consecință, am mai mult de 15 ani. Vreau să știu cine mi-a anulat cu roșu în cartea de muncă și mai vreau să știu cine mi-a operat în cartea de muncă cu ștampila scanat nescanat? Ori este scanat, ori nescanat.

În 2020, când am fost la Casa de Pensii am primit o hârtie unde este calculat punctajul pentru pensie suplimentară și număr punctaj realizat în condiții normale (buletin de calcul) numărul 43309 și mi s-a spus să aștept că lucrează unde este trecută data punerii în plată 10.08.2020.

Doresc să știu ce înseamnă aceasta? Eu nu doresc mila nimănui. Doresc să mi se dea ceea ce mi se cuvine. Atașez pe verso hârtiile cu număr de înregistrare. Se observă destul de clar când mi-am depus lichidarea, în data de 1/11/1991. Ceea ce este trecut în cartea de muncă și apoi este tăiat și trecut, în 1990. Doresc să primesc din urmă tot ceea ce mi se cuvine”, se arată în documentul trimis către Casa de Pensii Timiș și către Ziua de Vest, în data de 15 mai 2024.

Ce spune Casa Județeană de Pensii Timiș?

”Doamna Lenuța Ciorogariu are mai multe răspunsuri formulate de către CJP Timiș din anul 2018, la solicitarea unui calcul de vechime (funcționarul public nu mai lucrează în instituție, iar domnii Miheț și Căpraru au decedat) este trecut cǎ are stagiu minim de 15 ani, iar când și-a depus dosarul de pensie unde procesarea documentelor se face în felul următor, de la operator, la verificatori, iar ulterior printr-o comisie, s-a constatat că doamna nu îndeplinește condițiile de stagiu minim de cotizare, adică 15 ani prevăzuți de lege.

Faptul ca îi lipsesc 8 zile pentru a ajunge la stagiu minim de 15 ani nu este vina noastră, ci a angajatorului, care a făcut corecții în cartea de muncă și a eliberat o adeverință în acest sens.

După mai multe audiențe la mine și din compasiune m-am oferit să îi cumpăr cele 8 zile, dar trebuie să semneze contractul de asigurat, iar doamna nu dorește.

Sincer, bine cu forța nu pot să îi fac. Am îndrumat-o pe doamna să meargă în instanță. Nu dorește. Dorește doar ca instanța divină să îi facă dreptate.

Acum se adresează presei din nou după ce a mai fost ani la rând pe la toți, inclusiv la televiziuni. Aveți acordul meu să citați cele descrise mai sus”, ne-a declarat Mircea Aron, directorul CJP Timiș.

