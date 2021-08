O turistă, exasperată de zgomotele de la terasele de pe Bega, laudă Poliția Locală Timișoara

O turistă cazată la un hotel din Timișoara, exasperată de muzica care bubuia la o terasă din apropiere, laudă poliția locală pentru profesionalism și promptitudine. ”Ajung aseară la TM la hotel. Hotelul este lângă Bega. La o terasă aflată jos pe râu bubuia muzica.

Zic hait că s-a stricat și Timișoara.

Mă cazez, mă duc puțin la plimbare prin centru (liniște și pace, deși foarte multă lume pe la terase).

Mă întorc, era vreo 23.30 – aia tot bubuia.

De nervi zic ia hai să pun o reclamație la primărie ca să mă descarc măcar.

Deschis site-ul: de pe prima pagină la sesizări aveai foarte bine organizate domeniile. Apăsai domeniul “ordine publică”, categoria, dădeai nume, mail și telefon și scriai ce te doare.

Vă dați seama că speranțele mele ca turist erau minime. Am scris acolo “domle nu se poate, eu turist, dar oamenii ăștia care locuiesc pe aici ce vină au etc etc. Sper data viitoare când vin să nu mai găsesc nemernicia etc”. Sent.

În 10 min îmi vine sms. “bună seara, de la Poliția Locală, referitor la sesizarea dvs, avem rugămintea să ne transmiteți locația cu terasa sau în dreptul cărui hotel pentru a putea fi verificată”.

Noroc că stăteam întinsă în pat că era să cad jos.

Le-am zis ce și cu cum și am adăugat în minte “eh lăsați băeți, că oricum de când am dat drumul la aerul condiționat nu mai aud terasa”

În alte 20 min primesc mesajul de mai jos. Pam pam. Adevărul e că nu prea se mai auzea”.

Poliția Locală Timișoara i-a răspuns prompt femeii că a sancționat două localuri de pe malul Begăi, din zona Catedralei Mitropolitane, pentru „tulburare prin muzică”.

Mesajul publicat de turistă pe facebook conține și un semnal de alarmă pentru Primăria Municipiului București: ”vedeți mă că se poate să depui sesizări fără să dai număr de buletin, dacă există dorința reală de a rezolva probleme”. Turista mai spune că, spre deosebire de cea din Timișoara, Poliția Locală Sector 3 nici la telefon nu răspunde.

