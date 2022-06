Oameni de afaceri din Timiș, în misiune economică de la New York și Miami

Firmele din Timis care fac parte din delegatia de afaceri aflata in misiunea economica in Statele Unite ale Americii, intre 09 – 19 iunie a.c., in organizarea CCIAT, au participat, ieri, 13 iunie, la primul eveniment de netwoking desfasurat la Camera de Comert Romano-Americana din New York.

In prezenta directorului general al organizatiei camerale, Elias Wexler, reprezentantii celor 12 firme banatene au avut loc discutii cu oameni de afaceri americani din domeniile reprezentate de companiile romanesti: instalatii industriale si de automatizare, instalatii electrice, energie, formare profesionala, invatamant academic, imobiliare, sisteme de incalzire si aer conditionat, servicii tipografice, legislatie si contabilitate, comert cu articole sportive, servicii de deratizare si tratamente fito-sanitare, servicii pirotehnice.

In cursul acestei saptamani, vor mai avea loc intalniri la Biroul Camerei de Comert Romano-Americane din Miami.

Delegatia de afaceri timiseana este condusa de Stana Stoianov, director Departament Relatii cu Mediul de Afaceri al CCIAT.

Comentarii

comentarii