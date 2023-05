OAR se pierde în calcule matematice, pentru a justifica suma enormă cheltuită pentru schela din centrul Timișoarei

Disperați să justifice suma imensă cheltuită de Primăria Timișoara pentru turnul oribil din Piața Victoriei, reprezentanții OAR Timiș s-au pus pe calcule matematice. OAR a anunțat că ”pepiniera” a fost vizitată de peste 60.000 de oameni, din luna februarie, de la deschiderea programului “Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”. Arhitecții anunță și demararea un studiu sociologic în colaborare cu Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială UVT, studiu care ”caută să înregistreze profilul vizitatorilor, percepția și atitudinea lor asupra Pepinierei”.

Dar, până la finalizarea studiului, OAR Timiș încearcă să explice sumele alocate ”pentru a oferi o înțelegere aprofundată a acestora”. Valoarea finanțării acordate de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte este de 1.740.000 lei, respectiv aproximativ 350.000 euro. Matematic, raportată la numărul de vizitatori din primele două luni, suma reprezintă o investiție de sub 5,83 euro per vizitator. Și, continuând calculul matematic, estimând că până la momentul demontării, instalația va păstra o medie de 750 vizitatori pe zi, până la sfârșitul anului vor exista în jur de 230.000 de vizite, suma per vizitator ajunge la 1,5 euro.

”Suma nu reprezintă numai costul schelei, ci întreg bugetul proiectului care cuprinde onorarii ale colaboratorilor și echipei de proiect, managementul programului pe durata anului 2023, identitatea vizuală, comunicarea și alte materiale necesare bunei desfășurări a activității”, transmite OAR Timiș.

Calculul nu face decât să aducă în derizoriu problema celor 350.000 de euro cheltuiți de primărie pentru o schelă efemeră care urâțește centrul Timișoarei. Cu banii aceștia putea fi construit ceva util și durabil, unde calculul euro/vizitator să aducă plusvaloare și peste 5 sau 10 ani.

