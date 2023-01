Octavian Batori, omul de afaceri care a recunoscut că i-a dat mită unui director din Primăria Timișoara, încă nu are un acord de recunoaștere a vinovăției

Magistratii de la Tribunalul Timis au decis, luni, sa amane cu doua luni, o decizie in cazul patronului celei mai importante firme de pompe funebre din Lugoj, Octavian Batori. Este pentru a doua oara cand judecatorii amana sa incuvinteze acordul de recunoastere a vinovatiei, incheiat intre Batori si procurori.

La sfarsitul anului trecut, Octavian Batori a incheiat o intelegere cu anchetatorii, prin care le-a declarat acestora mecanismul prin care a oferit mita mai multor functionari din Primaria Timisoara, dar si modul in care a castigat o licitatie. Dintre cei acuzati, Batori si inca un functionar au facut acorduri, in timp ce ceilalti implicati, Florin Ravasila, fostul director al Direcției Patrimoniu I Est din Primăria Timișoara si patronul unei alte firme de pompe funebre din Lugoj, Alin Agafitei, au fost trimisi in judecata. Dupa ce a demarat ancheta procurorilor DNA, Batori a acceptat si a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei, care insa trebuie aprobat de judecatori, lucru care se amana deocamdata. Daca acordul nu va fi validat, Octavian Batori ar putea merge in instanta.

Surse judiciare au declarat pentru Lugoj Info.ro, ca una dintre cauzele amanarii, ar putea fi faptul ca anchetatorii mai asteapta informatii de la omul de afaceri. Acordul de recunoastere, care se incheie doar cand un inculpat accepta colaborarea, a creat panica printre angajatii Primariei Lugoj si ai spitalului din Lugoj, locuri unde Batori avea contacte foarte solide.

