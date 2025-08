Odată cu Ziua Timișoarei, Asociația CDPP dă startul activităților din cadrul proiectelor: Treasure of Timișoara și Skills UP for Youth

În luna august, Asociația CDPP lansează activitățile din două proiecte de tradiție dedicate comunității locale: Treasure of Timișoara (ediția a IV-a) și Skills UP for Youth (ediția a V-a), desfășurate cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

„Treasure of Timișoara” debutează pe 1 august, cu un treasure hunt cultural desfășurat pe malurile râului Bega, în cartierele Elisabetin și Fabric – o aventură urbană ce invită publicul să descopere poveștile orașului prin indicii, istorie și joacă. Pe parcursul proiectului va fi lansat și un board game cultural inspirat din patrimoniul local și de asemenea, se vor organiza o serie de activități de Treasure Hunt Cultural și History Box. Proiectul se desfășoară în perioada august – noiembrie 2025 și este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte, program de finanțare: Cultura în prezent. Mai multe detalii despre proiect și activitățile din cadrul acestuia: https://treasureoftimisoara.cdpp.ro

„Skills UP for Youth” va avea prima activitate cu publicul din proiect în 2 august, mai exact un treasure hunt dedicat tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani, în care participanții își vor dezvolta abilități transversale esențiale: comunicare, lucru în echipă, luare a deciziilor, gândire logică și critică și nu numai. Proiectul include și traininguri interactive și se desfășoară până la finalul lunii octombrie 2025. Este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte, program de finanțare: Tineret în acțiune. Detalii: https://skillsup.cdpp.ro

Ambele proiecte oferă experiențe valoroase pentru participanți și publicul larg, punând în mișcare comunitatea prin cultură, joc și educație alternativă.

Asociația CDPP – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională este o organizație activă în domeniile educației nonformale, culturii și lucrului cu tinerii, cu proiecte care combină joaca, învățarea și implicarea civică. De la treasure hunt-uri culturale și escape box-uri educative până la traininguri și evenimente participative, CDPP creează formate inovatoare care aduc cultura și dezvoltarea personală mai aproape de noile generații.

„Ne bucurăm să marcăm Ziua Timișoarei prin lansarea activităților din două proiecte care vorbesc atât despre istoria orașului, cât și despre viitorul lui – tinerii. Credem în puterea jocului, a creativității și a participării active, iar prin Treasure of Timișoara și Skills UP for Youth le aducem împreună în inima comunității.” – Președinte Asociația CDPP – Roxana-Elena SZOGI

Comentarii

comentarii