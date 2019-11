Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș, până duminică 24 noiembrie, în Timișoara

Săptămâna culturală oferită de Consiliul Județean Timiș aduce în atenția publicului vernisajul unei interesante expoziții, Tehnici fotografice alternative, rezultată după tabăra de creație desfăşurată în luna septembrie în Chevereș, dar și proiectul Supported by MERLIN, în cadrul căruia se va desfășura concertul GRIMUS.

De asemenea, Muzeul de Artă Timișoara ne aduce în atenție „Seara preclasică”, un concert ce face parte din Seratele Baroce, eveniment la care participă elevi și profesori ai Colegiului Național „Ion Vidu” din Timișoara.

Descoperiți mai jos lista cu activitățile instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Timiș din perioada 19-24 noiembrie.

MARȚI, 19 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Descubre Sefarad / Descoperă sefarzii.

Biblioteca Județeană Timiş “Sorin Titel”

Vernisajul expoziției cadrelor didactice din județul Timiș, sub egida Inspectoratului Timiș, ora 16:30, , la Secția de Arte „Deliu Petroiu”, Bastion Theresia, corp A.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B;.

Expoziția temporară Corneliu Baba. Expoziție de pictură și grafică, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul “Croitorașul cel viteaz”, ora 10:00, la Deta, jud. Timiș.

MIERCURI, 20 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Descubre Sefarad / Descoperă sefarzii.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară Corneliu Baba. Expoziție de pictură și grafică, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

JOI, 21 NOIEMBRIE

Biblioteca Județeană Timiş “Sorin Titel”

„Countries and Major Cities around the World – What are they famous for”, ora 14:00, , la American Corner, Piața Libertății, nr. 3, et.II. Vor participa elevii clasei a VIII – a, de la Școala Gimnazială Ghiroda;

„Masa rotundă – dezbatere” cu tema „Importanța Artei în viața tinerilor”, organizat de Inspectoratul Județean Timiș, ora 14:30, Secția de Arte „Deliu Petroiu”, Bastion Theresia, corp A.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară Corneliu Baba. Expoziție de pictură și grafică, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul de Artă Timișoara

”Seara preclasică”, un concert ce face parte din Seratele Baroce, eveniment la care participă elevi și profesori ai Colegiului Național ”Ion Vidu” din Timișoara – Sala Barocă, ora 16:00;

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Întâlnire cu monografiștii satelor bănățene, ediția a XI-a, la Giarmata Vii;

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

VINERI, 22 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisaj expoziție Tehnici fotografice alternative, ora 18:00, Bastion Theresia, corp C.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară Corneliu Baba. Expoziție de pictură și grafică, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert GRIMUS în cadrul proiectului Supported by MERLIN, ora 21:00, în Escape Underground Hub, strada Gheorghe Lazăr, Nr.26.

SÂMBĂTĂ, 23 NOIEMBRIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția tempoară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia mansarda B1;

Expoziția temporară Corneliu Baba. Expoziție de pictură și grafică, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

DUMINICĂ, 24 NOIEMBRIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția tempoară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia mansarda B1;

Expoziția temporară Corneliu Baba. Expoziție de pictură și grafică, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul de Artă Timișoara

Concursul national de interpretare ”Thomas Kuti”, faza națională, ediția a IX-a. Instrumentul din acest an este saxofonul – Gala laureaților, Lions Diamond Club Timișoara – Sala Barocă, ora 18:00;

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul Scufița roșie ora 11:00 și ora 12:30, la Casa de Cultură a Studenților.

Comentarii

comentarii