Oferte direct de la dezvoltatori, ultimele tendințe în materie, discuții cu consultanți bancari sau brokeri, la Târgul Imobiliar TIT 2024

Ediția de toamnă Târgului Imobiliar Timișoara TIT 2024 se desfășoară în acest weekend în Congress Hall de la Iulius Town. Sute de persoane au trecut deja pragul târgului în prima zi, unde au găsit o gamă largă de oferte imobiliare, idei de amenajare, dar și soluții financiare pentru cumpărarea unei noi locuințe. Târgul este dedicat celor care doresc să-și achiziționeze o nouă locuință sau să descopere soluții financiare avantajoase.

“Avem 19 expozanți, cu peste 1.500 de oferte. Am crescut mult de tot în acești șapte ani. În prima ediție am avut șapte expozanți, iar acum pot spune că este cel mai mare eveniment imobiliar din România, după București. În ceea ce privește evoluția pieței, de când organizăm târgul, a tot crescut. Acum este sus, dar va merge și mai sus. Dacă ne comparăm cu Europa, trendul va fi ascendent. Trebuie să excludem variantele că va fi o bulă imobiliară, o recesiune, exclus. Cine are bani, acum e momentul să cumpere”, a declarat Anca Pavel Bucșa, directorul Târgului Imobiliar Timișoara TIT.

Vizitatorii care participă la târg au șansa de a câștiga un voucher în valoare de 2.000 de lei la IKEA un salt cu parașuta în tandem oferit de GoJump Timișoara, care include și filmarea experienței.

