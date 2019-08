Oferte speciale Back to School, la Shopping City Timișoara

Shopping City Timișoara îi așteaptă pe părinți și copii cu nenumărate surprize și oferte speciale pentru noul an școlar care bate la ușă. Indiferent de preferințele celor mici în materie de noi ținute pentru școală, gadget-uri sau rechizite, la Shopping City Timișoara te poți echipa complet pentru noul an școlar. În plus, până pe 16 septembrie, clienții care fac cumpărături de cel puțin 250 de lei, din magazinele din centrul comercial, se pot înscrie în campania Back to School, care pune la bătaie 400 de premii licențiate Disney.

În aceeași zi de shopping, cumpărătorii trebuie să se prezinte cu bonul sau bonurile fiscale, dar și cu produsele proaspăt achiziționate, la Info Point, pentru a se înscrie în campanie. Doritorii trebuie să își lase datele personale și primesc apoi pe loc premiul.

Premiile care pot fi câștigate sunt:

Set de construcție Magnetic 3D Magspace, Magnetic Magic Power, 14 piese

Platformă roți cu magnet de construcție 3D, Wheel set din 2 piese Magspace

Penar Violetta

Recipient din plastic pentru lichide cu personaje Disney

Clientul își poate alege premiul preferat, în limita stocului disponibil. Acesta poate beneficia de un singur premiu instant în cadrul campaniei Back to School. Detalii despre regulament aici.

