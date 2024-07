Olariu Clinics: O piele frumoasă, fără varice superficiale, cu ajutorul laserului

Femeile ştiu că au picioare frumoase, dar unele doamne sunt stânjenite să poarte toalete mai scurte, din cauza varicelor. Acestea pot apărea încă de la vârste tinere.

Pielea frumoasă şi tânără este un must-have al oricărei persoane. Cu timpul, pielea îşi pierde fermitatea şi elasticitatea. Apariţia vaselor de sânge vizibile pe faţă şi pe membre poate crea un disconfort, iar medicina ne ajută şi data aceasta.

Pentru înlăturarea acestui neajuns, Olariu Clinics poate interveni printr-o tehnică nedureroasă, dar foarte eficientă, folosind laserul.

Astfel, se poate îmbunătăţi tonusul pielii, aspectul şi laxitatea acesteia, folosind laserul Nd-Yang.

La Olariu Clinics se foloseşte cu succes metoda cu laser Nd-Yag cu lungime de undă 1064 nm. Aparatura laser Nd-Yang este una dintre cele mai răspândite tehnologii de estetică medicală, în corecţia sau eliminarea vaselor sanguine dilatate sau sparte.

Laserul Nd-Yag este singurul laser medical capabil să ajungă în cele mai profunde straturi ale ţesutului.

Dilataţiile vasculare apar datorită pierderii elasticităţii peretelui vascular sub acţiunea mai multor factori: ortostatismul prelungit (la persoanele care stau mult timp în picioare); expunerea prelungită a zonei la surse de căldură (saună, împachetări calde, băi fierbinţi); factori genetici.

Se pot trata vasele sanguine care au diametrul de la 0,5 mm până la 2,5-3 mm şi vizează venele superficiale ale membrelor inferioare sau hemangioamelor plane sau tuberoase.

De asemenea cu acest laser se pot trata eritemele difuze ale feţei şi cuperoza.

Tratamentul cu laser are şi câteva contraindicaţii: dacă sunteţi însărcinată sau sunteţi sub tratament cu medicamente fotosensibilizante; dacă sunteţi sub tratament cu anticoagulante sau sunteţi diagnosticate cu boli fotosensibile (ex: lupus eritematos). Nu este recomandat în cazul persoanelor care au fost expuse recent la ultraviolete; în caz de epilepsie; dacă există leziuni traumatice la nivelul pielii care urmează a fi tratate.

În timpul tratamentului, atât pacientul cât şi medicul vor purta ochelari speciali de protecţie, unda laser fiind periculoasă pentru ochi.

Secundar tratamentului laser poate apărea senzaţia de disconfort, arsură şi căldură locală, edem şi roşeaţă a tegumentului, care sunt normale şi tranzitorii.

Durata tratamentului depinde de forma, mărimea şi amplasamentul leziunii, de suprafaţa afectată dar şi de tipul de piele.

