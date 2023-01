Dacă toate forțele politice ale Timișoarei s-ar uni, am putea obține 150 de milioane de euro din PNRR pentru construcția noii maternități

Maternitatea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara este o maternitate de nivel 3, de interes regional, căreia îi sunt arondate județele Caraş-Severin, Hunedoara, iar din judeţul Timiş: Spitalul Municipal Lugoj, Spitalul Orăşenesc Deta şi Spitalul Orăşenesc Făget.

Anual aici au loc aproape 4.000 de nașteri. Din păcate, deși serviciile medicale sunt ireproșabile, iar medicii sunt excepționali, condițiile de muncă și de cazare sunt foarte grele, din cauză că această clădire este foarte degradată și mai grav este că nu poate fi reparată și modernizată. De aceea este nevoie de o construcție nouă, adaptată.

Prin urmare, o doamnă de la Primăria Timișoara de care aparține maternitatea, a făcut o petiție adresată Ministerului Sănătății după ce primăria a pierdut finanţarea prin PNRR pentru o nouă maternitate care urma să fie amplasată în Balta Verde.

“Către Ministerul Sănătății. Vă rugăm să reanalizați oportunitatea construirii unei maternități noi în Timișoara. Proiectul aflat în faza finală, având toate aprobările necesare, a fost respins recent, fără argumentație, din lista obiectivelor aprobate de MS prin PNRR. Timișorenii și Banatul merită o maternitate nouă la standarde europene. Primarul Timișoarei, dl. Dominic Fritz, a depus o contestație în vederea reanalizării punctajului obținut de maternitate în selecția recent încheiată de MS. Susținem reanalizarea acestui proiect de către MS și sperăm într-un rezultat favorabil”, se arată în petiție.

Duminică 22 ianuarie dimineața, petiția avea numai 54 de semnături, iar dr. Olimpia Oprea, medic primar ginecolog de aproape 30 de ani în maternitate, fostă directoare a Spitalului Municipal Timișoara, a intervenit și a promovat documentul în rândul cadrelor medicale. Astfel, în câteva ore numărul semnăturilor a crescut vertiginos la 268, la ora 16.30.

“Nu am știut de petiție până dimineață când am citit știrea și am mobilizat colegii din spital pe whatsapp si am postat pe facebook. Dimineață când am văzut știrea și petiția erau puține semnături, numai 54”, a spus dr. Olimpia, care a mai atenționat:

“Este de-a dreptul rușinos ca mesajul care întâmpină pacientele care se adresează maternității din municipiul Timișoara să fie: “Atenție, cade tencuiala!” Proiectul noii maternități este unul matur, un proiect care respecta toate standardele europene, cu cele mai mari șanse de finanțare și de finalizare prin PNRR! Doamne ajută!”, atrage atenția dr. Olimpia Oprea.

Consiliul Local Timișoara a aprobat prelungirea contractului de închiriere pentru clădirea improprie în care funcționează Maternitatea Odobescu. “Le-am spus consilierilor locali că îmi doresc să fie ultima oară când suntem nevoiți să prelungim acest contract. Dacă toate forțele politice ale Timișoarei s-ar uni, am putea obține 150 de milioane de euro din PNRR pentru construcția noii maternități”, a spus Dominic Fritz.

În 12 octombrie 2022, guvernul a dat o hotărâre prin care stabilește cum vor fi selectate 25 de obiective medicale dintr-o listă scurtă de 49 pentru a fi finanțate din fonduri europene PNRR. Proiectul noii maternități a Timișoarei a ajuns pe această listă scurtă, iar după criteriile stabilite ar fi trebuit să aibă șanse bune. Dintre toate proiectele de pe listă, a fost probabil cel mai avansat. Din păcate, proiectul a fost ocolit. Nu a fost ales pentru a fi finanțat, ceea ce i-a revoltat pe medici și pe autoritățile locale. Proiectul maternității a rămas pe poziția 4 pe lista de rezervă!

“Maternitatea nu este un proiect politic. E un proiect pentru Timișoara, pentru timișoreni, dar și pentru mulți alți oameni din întreaga regiune. Este momentul ca toate partidele să fie unite pentru proiectele vitale ale orașului”, atrage atenția Primăria Timișoara.

“În Maternitatea Odobescu anual se desfășoară între 3000 și 4000 de nașteri atât din județul Timiș cât și din întreaga regiune. Spitalele din regiunea de vest trimit cazurile complicate pentru a fi tratate in maternitatea din Timișoara, care funcționează într-o clădire de peste 100 de ani, închiriată, cu tencuiala exterioara căzută, in care nu se pot realiza investiții. Este imperios necesar sa se finalizeze proiectul, este nevoie de o clădire noua in care serviciile medicale sa se desfășoare in cele mai bune condiții”, a concluzionat dr. Olimpia Oprea.

