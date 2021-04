Oltenii, interziși de primar într-o piață agroalimentară din Timiș, se plâng Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Claudiu Buciu, primarul PNL din Lugoj, ar putea fi judecat de Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după ce a interzis producătorilor din județul Olt să vândă în piața agroalimentară.

Aproximativ 15 producători locali din județul Olt au aflat în urmă cu aproximativ o lună că, primarul Lugojului nu mai vrea să-i primească în piața din oraș. Administrația piețelor din Lugoj i-a anunțat că nu le-au fost reînnoite contractele pentru mesele unde vând produse de circa 25 de ani, motivul fiind că noul primar dorește să dea mesele în piață doar producătorilor din zonă.

„În luna decembrie 2020, am fost chemaţi de Administraţia pieţei din Lugoj să reînnoim contractele de închiriere pentru mesele din piaţa de legume şi fructe, dar ulterior am fost anunţaţi că domnul primar nu mai doreşte să reînnoim aceste contracte. În 15 martie, am reuşit să obţinem o audienţă la domnul primar, care ne-a spus că nu mai doreşte să vină oltenii în această piaţă”, a spus Dan Enea, unul dintre agricultori pentru Lugojeanul.

Producătorii din Olt care se consideră discriminați pentru că nu mai sunt primiți în piața din Lugoj au depus mai multe petiții. Una dintre ele urmează să ajungă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Astaloș Csaba, președintele acestui organism, afirmă că nu se poate antepronunța pe această situație, dar așteaptă plângerea producătorilor.

„Au posibilitatea să depună o plângere la noi. Din punctul meu de vedere pot depune o plângere inclusiv la Primărie, la Consiliul local, în care să solicite acces la piață. Dacă vor depune o plângere la CNCD, vom cita Primăria, vom face audieri și în funcție de constatările noastre, colegiul, în componență de nouă, va decide dacă suntem într-o situație de discriminare sau nu”, spune președintele CNCD.

Momentan decizia primarului rămâne neschimbată, iar la piața din Lugoj vor putea să vândă doar producătorii din Banat, mai exact din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Claudiu Buciu a explicat că a dispus această măsură din cauza lipsei de spațiu și pentru a sprijinii producătorii din zona de vest a țării.

„E decizia mea. Îmi asum. Sunt atâtea pieţe în România, să vândă acolo. Aici vreau să îşi vândă produsele producătorii locali pentru că şi ai noştri au solarii, de roşii, de castraveţi, de ardei. Interesul nostru direct este să sprijinim producătorii locali. Lugojul a luat credit bancar pentru a construi piaţa. Lugojenii plătesc acel credit. Deci ei trebuie sprijiniţi în primul rând”, a declarat primarul Claudiu Buciu pentru Lugojeanul.

