Om de afaceri din Timișoara, acuzat că a mituit un senator cu 1 milion de euro

Falimentul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, singurul producator de apa grea din tara si cel mai mare la nivel mondial, face obiectul dosarului penal 416/P/2012 instrumentat de DNA, rechizitoriul de aproape 150 de pagini fiind intocmit de Codrin Gavra, procuror-sef adjunct al parchetului anticoruptie.

Prin actul de acuzare emis la 19.05.2022 sunt trimisi in judecata atat fostii directori ai combinatului de apa grea de la Halanga, localitate de langa municipiul Drobeta Turnu Severin, cat si afaceristul timisorean considerat „creierul” celui mai rasunator faliment care a avut loc in Romania.

Este vorba despre Caraiman Lucian-Nicu, fost asociat in cadrul SC Confort SA Timisoara cu milionarul Georgica Cornu, firma la care a detinut si functia de director executiv.

In aceasta calitate, dupa cum se mentioneaza in rechizitoriu, Lucian Caraiman ar fi savarsit o serie de acte de coruptie pentru ca la conducerea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare (R.A.A.N) sa fie numit omul sau de casa, Gheorghe Dulcea, cu care sa poata aranja castigarea unei licitatii in valoare de 165 milioane de lei. Astfel, in 18.05.2012, din biroul presedintelui CJ Mehedinti, Adrian Duicu, a fost apelat premierul Victor Ponta, care a fost determinat sa-l inlocuiasca pe directorul Cioclei Silviu-Ionel, care abia fusese numit, cu Gheorghe Dulcea.

Problema s-a rezolvat rapid, iar in decurs de doar doua ore, de la Ministerul Economiei a fost trimis documentul prin care Gheorghe Dulcea era numit in functia de director general al R.A.A.N., in locul lui Cioclei Silviu-Ionel.

Potrivit procurorilor, Caraiman Lucian isi exercita influenta la nivelul conducerii R.A.A.N. in schimbul unor sume consistente de bani oferite politicienilor din zona.

„Caraiman Lucian avea posibilitatea reala de a influenta numirea sau schimbarea directorilor R.A.A.N., prin influenta politica ce o exercita, aratand ca pentru castigarea licitatiei privind contractul 132/2009 a remis suma de 1 milion de euro senatorului Stanisoara Mihai, imediat dupa alegerile din 2012, castigate de alianta USL, cand pe plan local Adrian Duicu a fost ales in functia de presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, acesta a dorit sa obtina controlul asupra resurselor R.A.A.N., pretinzand si el sume de bani din contractul 132/2009. Astfel, s-a luat decizia incheierii actului aditional 9/26.06.2012, al carui rol a fost acela de a incasa sume de bani pentru factorul politic, efectuarea lucrarilor suplimentare fiind doar simulata”, dezvaluie prtocurorul Codrin Gavra in rechizitoriul trimis pe rolul Tribunalului Mehedinti.

In acest dosar, milionarul Georgica Cornu are calitatea de martor si, dupa mai multe denunturi penale, a colaborat cu procurorii pentru aflarea adevaratelor motive ale falimentului Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, scrie impactpress.ro.

