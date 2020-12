Omul de afaceri care deţine lanțul de farmacii Sensiblu și casele de pariuri Fortuna, arestat în Slovacia pentru corupţie şi spălare de bani

Jaroslav Haščák, cofondatorul Penta Investments, a fost reţinut de poliţia slovacă şi acuzat de fapte de corupţie şi spălare de bani, în urma unei percheziții asupra sediului Penta, potrivit presei slovace, relatează HotNews.ro.

Grupul Penta Investments activează pe piața medicală din România, pe segmentul de retail farmaceutic, prin intermediul lanțurilor de farmacii Sensiblu, Punkt și Arta. Grupul deţine și casele de pariuri Fortuna.

Poliția caută documente legate de cazul Gorilla. Dosarul “Gorila” contine date compromitatoare despre politicieni din toate partidele.

Slovacia a fost zguduita scandalul de corupție „Gorilla” în urmă cu opt ani, la începutul anului 2012. Scandalul a început înaintea Crăciunului din 2011, când presa slovacă a primit un e-mail ce continea, in atasament, un dosar cu nume de cod “Gorila”, intocmit in perioada 2002-2006 de catre Serviciul Slovac de Informatii, in urma unor interceptari telefonice facute intr-un apartament din Bratislava. Compania a respins acuzațiile de corupție susținând că dosarul ar fi fost fabricat.

In perioada respectiva, reprezentantii grupului financiar Penta s-ar fi întalnit in apartamentul monitorizat cu oficiali ai guvernului condus de premierul Mikulas Dzurinda, dar si cu reprezentanti ai Opozitiei, intre care si cel care avea sa devina prim ministru, Robert Fico. Obiectul intalnirilor ar fi fost procedurile pentru privatizare si achizitii publice ale guvernului slovac.

Potrivit înregistrărilor date publicității, autorizate de un judecator, reieșea cum au fost mituiți politicieni din toate partidele din Slovacia de cei din grupul Penta, dar și a membrilor din sistemul judiciar, de la procurori anticorupție la jduecători, pentru a modifica legislația privatizărilor, pentru câștigarea contractelor cu statul.

Totuși, în pofida dovezilor, Serviciul Slovac de Informatii(SIS) nu ar fi trimis niciodata dosarul mai departe, pentru a declanșa o anchetă la acest înalt nivel. Premierul din 2012, Iveta Radicova, a promis atunci ca noua conducere a SIS va coopera cu anchetatorii, astfel incat dosarul a fost preluat de Pocuratura Militara din Bratislava dar nu au fost făcute alte demersuri. Protestele anticorupție din 2017 din Slovacia au vizat și acest dosar. În urmă cu trei ani, protestele anticorupție au fost cap de afiș în mai multe țări din estul Europei, printre care România, Polonia, Serbia, Ungaria sau chiar în Rusia.

