One Night Gallery 2022 ajunge în cinci orașe, printre care și la Timișoara

În 2022, One Night Gallery Love Les Ateliers Nomad – prima galerie de new media art din România – ajunge în cinci orașe, printre care și în Timișoara. Noua ediție One Night Gallery îmbină arta și tehnologia într-un nou concept de expoziție ad-hoc.

Conceptul creează o punte între artist și public, care îi provoacă pe artiști să folosească noi instrumente de storytelling digital precum realitatea virtuală, realitatea augmentată, video mapping sau instalații neconvenționale.

Anul trecut a fost ediția One Night Gallery Love RIZI, o expoziție itinerantă care a fuzionat designul și natura pentru o audiență de peste 8000 de persoane în 4 orașe. aici aftermovie-ul edițiilor din 2021.

Conceptul din 2022 își propune să exploreze percepția și interacțiunea umană între spatii, lumini, forme și culori. Această explorare se va realiza într-un spectru de experiențe sinestezice, participanții fiind absorbiți într-un univers alcătuit dintr-un gradient de culori.

Parcurse succesiv, experiențele create, atât în formă individuală, cât și colectivă vor capta publiclui prin acțiuni specifice de explorare a spațiului prin joc și interacțiune. Luminile și culorile vor juca un rol important în fluxul de parcurgere a instalațiilor, fiecare dintre lucrări nuanțând o parte a spectrului de culori și simțuri.

Expoziția va fi realizată în parteneriat cu Les Ateliers Nomad, un studio de comunicare vizuală din București, cu o preferință pentru tehnologia de ultimă generație. Fondat în 2010 de Alex Petroșanu și Matei Dersidan, doi prieteni pasionați de design și arhitectură, exploreaza diverse căi pentru a transmite emoția prin intermediul tehnologiei.

