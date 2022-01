Open your heart! Let’s see your mind, cu elevii și profesorii de la Școala nr. 2 din Timișoara și din întreaga lume

Open your heart! Let’s see your mind, cu elevii și profesorii de...

Timp de o săptămâna copii și profesori de la Școala nr. 2 Timișoara, strada Mureș nr. 8, și din toate colțurile lumii au participat în proiectul internațional ”Open your heart! Let’s see your mind!”

Prof. Ermina Oprican de la Școala nr. 2 Timișoara, coordonatoarea și directoarea proiectului, a explicat că acest proiect a fost posibil datorită echipei IIU Romania si International Intership University (IIU),o universitate prestigioasă care are filiale în multe țări.

Obiectivul IIU este construirea unui viitor mai bun și mai luminos pentru toți tinerii care învață și se angajează să ofere o educație virtuală mai bună pentru studenții săi și nu numai. Instituția oferă cursuri pentru ciclurile de licență, master și doctor și cursuri postuniversitare.

De asemenea, facultatea este implicată în perfecţionarea cadrelor didactice şi sustine în iniţierea proiectelor educative. Fondatorul acestei universități, Peeyush Pandit, susține că orice copil trebuie să aibă acces la educație de calitate și de aceea trebuie să dezvoltăm un învăţământ modern, flexibil – pentru toţi şi pentru fiecare.

Prof. Oprican a explicat: ”Open your heart!Leț’s see your mind!’’este un proiect pe care îl port în suflet de cea timp! L-am închis într-un colț al sufletului până când am întâlnit acești oameni minunați care au avut încredere în mine. IIU m-a ajutat să îl dezvolt, să îl înfloresc. Lângă mine pas cu pas a fost colega mea din județul Huși, Corina Sujdea, colega mea, Laura Stanciu din București, echipa IIU și domnul Peeyush Pandit, fondatorul IIU, un om cu o viziune deschisă asupra educației.

Open your heart! Leț’s see your mind ! este un proiect care s-a axat pe ascultarea sufletului copiilor și a profesorilor, pe crearea unei punți de legătură între ei, prin interactivitate. Copiii din ziua de astăzi au în primul rând nevoie să fie ascultați, nu au nevoie să copieze un model, au nevoie să îi ajutăm să se deschidă sufletește și spiritual, să fie creativi, să le dăm aripi să zboare.

Toți profesorii și elevii au fost receptivi la toate activitățile online din proiect. Vreau să le mulțumesc în mod special elevilor din Lebanon și profesoarei lor, Mahha Sadeh.

Au pătruns în sufletul meu prin dragostea pe care au arătat-o zi de zi, prin toate activitățile din proiect. Totodată a fost o bucurie pentru mine să văd elevi și profesori din Romania implicați. Vreau să îi felicit pe elevii din București și pe fostul meu elev, Robert Milin, de la Școala Gimnazială nr.2 din Timișoara, pentru că au fost alături de noi”, a mărturisit Ermina – Carmen Oprican.

Cu acest prilej, prof. Ermină-Carmen Oprican a fost aleasă pentru coperta primei ediții a revistei IIU directorul IIU al lunii ianuarie 2022, datorită reușitei acestui proiect creat special pentru sufletul și din sufletul elevilor și profesorilor.

