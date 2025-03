Operațiunea de împingere a chesonului de la Pasajul Solventul a ajuns la final

Constructorul care se ocupă de realizarea Pasajului Solventul a reușit în timp mai scurt decât se estimase să finalizeze operațiunea de împingere a chesonului care stă la baza investiției, pe sub liniile de cale ferată din zona Ronaț. Cu mici incidente, chesonul a ajuns luni la capătul dinspre Calea Bogdăneștilor, până în punctul final al operațiunii inedite.

Astfel, se finalizează probabil cea mai dificilă etapă din cel mai important proiect de infrastructură pe care Timișoara l-a derulat în ultimii ani. Nu e finalul investiției, dar speranța conducerii primăriei este ca până la finalul anului în curs să se circule prin noul pasaj.

”Astăzi celebrăm împreună un succes important de etapă în probabil cel mai important proiect de infrastructură pentru Timișoara din ultimele decenii. Astăzi celebrăm faptul că chesonul nostru a ajuns la destinație în doar două luni, într-un timp record. Am împins acest cheson sub 10 linii de cale ferată, în lungimea totală de 70m. Nu a fost un proces fără emoții, nu a fost un proces fără mici întreruperi, dar totuși ne bucurăm că am reușit acest lucru fără să oprim de tot circulația trenurilor. După cum știți, acest pasaj este un vis al Timișoarei de foarte mult timp. Puțin au crezut că se va întâmpla vreodată, dar iată asta este dovadă că putem avea succese tehnologice în dezvoltare a infrastructurii din Timișoara. Acuma încă urmează o importantă parte de lucrări, deci nu suntem la sfârșit, dar asta cu siguranță a fost partea cea mai complexă, cea mai dificilă și cea mai importantă”, a declarat primarul Dominic Fritz, venit pe șantier pentru a vedea punctul final al împingerii chesonului pe poziție.

Noul pasaj e doar un punct dintr-o modificare mult mai serioasă, în sens pozitiv, a circulației din zona Ronaț – Dâmbovița – Gara de Nord.

”Ce e important într-adevăr este că această lucrare a pasajului este doar o parte a regândirii infrastructurii pentru această zonă între Bogdăneștilor, Ronați și Dâmbovița. După cum știți, am depus chiar vineri proiectele noastre pentru podul Solventul, care va veni în continuarea acestui pasaj, care va lega cele două cartiere, dar și pentru o nouă linie de tramvai până la gară. Deci, după acest pasaj tramvaiul va putea să facă stânga și să meargă până la gară și să se conecteze de restul orașului și asta va da un boost, un nou imbold de dezvoltare acestui cartier Ronaț, Căii Bogdăneștilor, dar și Timișoarei întregi”, a mai subliniat Fritz.

Nu realizarea chesonului, nu împingerea acestuia pe sub liniile de cale ferată au fost etapele cele mai dificile, ci documentația operațiunii și aprobarea acesteia a fost marea problemă, spune și viceprimarul Ruben Lațcău. Iar aceasta a întârziat mult proiectul.

”Cel mai greu lucru în acești ani nu a fost să împingem acest cheson care are 3.500 metri cubi de beton. Cel mai greu lucru a fost să împingem metri cubi de documentație pe care birocrația românească îi solicită în mod constant și consecvent. A fost o muncă enormă să putem să autorizăm și să avizăm un astfel de proiect. Doar la CFR avem peste 10 proiecte separate, autorizate și avizate, care au fost cele în baza cărora am putut să intrăm pe amplasament. Au fost multe discuții în ultimii ani de zile vizavi de timpii de execuție, dar noi nu am putut să intrăm pe amplasament până când nu toate acele proiecte rau avizate, iar acel aviz cred că a venit abia acum un an și jumătate. Suntem mulțumiți că suntem în punctul acesta”, a declarat Lațcău.

Lucrările nu se termină acum, spune viceprimarul, urmează alte etape, care par mai ușoare.

”Cel mai greu element ale acestei execuții a trecut, dar mai avem încă o etapă complexă înaintea noastră. Avem nevoie, precum vedeți, să pregătim fundația pentru utilități, pentru drumul care va veni pe aici, pentru linia de tramvai. Avem nevoie să reconfigurăm intersecția de pe strada Gării cu pasajul Solventul, ca să se potrivească cu proiectul pe care săptămâna trecută l-am depus la finanțare pentru strada Gării. Intenția este ca să creăm o legătură directă cu tramvaiul până pe strada Gării. Bucla de pe Bogdăneștilor va fi păstrată. Avem și această dorință, deși în proiect inițial ea presupune a a a fi eliminată ca să putem să avem un flux cât mai bun al tramvaielor pe viitor și să putem să avem flexibilitate. Sperăm ca în toamna acestui an să putem să circulăm cu tramvaiul prin acest pasaj”, mai transmite Ruben Lațcău.

Chesonul a fost realizat din beton și are 70 de metri lungime și 28 lățime. A fost împins de prese hidraulice de mare putere, pe sub un număr de 10 linii de tren, traversând, în subteran, distanța dintre strada Gării și Calea Bogdăneștilor.

La final, Pasajul Solventul va avea o lungime de 87 metri, cu șosea cu două benzi pe sens, linie dublă de tramvai, trotuare și piste de biciclete. Acesta va asigura legătura între cartierele Dâmbovița și Ronaț. Construcția pasajului costă 132 de milioane de lei, din care 89 de milioane de lei provin de la bugetul local și 43 de milioane prin Programul Anghel Saligny.

