Opt universități din lume, la Timișoara! Forumul strategic E³UDRES², trei zile, la UPT

Centrul de conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit joi, 20 octombrie 2022, Forumul strategic E³UDRES², evenimentul major al reuniunii de la Timișoara, ce are loc între 18-21 octombrie, a consorțiului celor 9 universități europene care promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a mediului rural din jurul acestora, pentru transformarea lor în regiuni inteligente și durabile.

Este vorba de St. Pölten University of Applied Sciences, Austria, Instituto Politécnico de Setúbal, Portugalia, Universitatea Politehnica Timișoara, România, Szent Istvan University Gödöllö, Ungaria, UC Leuven Limburg, Belgia, Vidzeme University of Applied Sciences, Letonia, Saxion University of Applied Sciences, Olanda, Fulda University of Applied Sciences, Germania și JAMK University of Applied Sciences, Finlanda.

Forumul strategic, moderat de prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, președintele Senatului UPT, și organizat pe sesiuni plenare și sesiuni de lucru, a urmărit în special definirea priorităților consorțiului E³UDRES², discutarea domeniilor cheie pentru dezvoltarea alianței, mai ales în contextul continuării proiectului finanțat din fonduri ale Uniunii Europene. Proiectul și-a atins până în prezent cu succes majoritatea obiectivelor și se dorește extinderea și prelungirea acestuia pentru anii următori. Așa cum și-a asumat, alianța interuniversitară se dorește a fi un adevărat motor pentru dezvoltarea unor regiuni europene inteligente și sustenabile.

În deschiderea Forumului, Hannes Raffaseder, inițiator și coordonator al E³UDRES², a prezentat viziunea alianței în ceea ce privește universitatea viitorului, subliniind necesitatea unei mai bune cooperări cu autoritățile și cu mediul economic, concomitent cu promovarea unei noi culturi universitare, mai ancorată în realitățile regionale și în oferirea de soluții pentru societate.

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a prezentat participanților la eveniment un scurt istoric al Școlii Politehnice timișorene, cu eforturile depuse de autorități și companii pentru înființarea acesteia, în urmă cu peste 100 de ani, a evoluției în timp a universității, care a devenit una dintre cele mai puternice pe plan regional, a stadiului actual de dezvoltare a instituției, a rezultatelor obținte în cercetare, a proiectelor, a facilităților oferite, a bazei materiale, dar și a proiectelor și priorităților strategice de viitor, pe termen scurt și mediu, multe dintre acestea fiind în perspectiva viitoarei capitale europene a culturii.

Din partea Primăriei Timișoara, viceprimarul Ruben Lațcău, a prezentat câteva dintre priritățile orașului cu circa 50.000 de studenți, subliniind că municipalitatea a căutat mereu metode noi pentru reținerea acestora în oraș, prin creșterea calității vieții, care nu poate fi obținută decât prin transformarea Timișoarei într-un hub de inovare în care să fie cuprinse universitățile, autoritățile și mediul economic.

Alexandra Riegler, directoarea Centrului de Proiecte, a prezentat principalele provocări și proiecte privind anul 2023, când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii, Diana Andone, directorul Centrului de e-Learning al UPT a prezentat proiectul Spotlight Heritage Timișoara, iar Alexandru Luca, reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al UPT a subliniat oportunitatea pe care proiectul E³UDRES² a oferit-o studenților de a fi implicați, de a colabora, de a dezvolta proiecte în comun.

Nu în ultimul rând, în cadrul evenimentului, a avut loc ceremonia oficială de aderare la E³UDRES² a Universității de Științe Aplicate Jyvaskyla, Finlanda, acordul fiind semnat de reprezentanții tuturor celor 9 universități membre.

