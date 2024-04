Oraș în mișcare. Planurile lui Nicolae Robu pentru dezvoltarea rutieră

Nicolae Robu, reprezentantul Alianței PSD-PNL în cursa pentru Primăria Timișoara, își propune să ducă mai departe proiectele de infrastructură rutieră inițiate în mandatele anterioare, în vederea satisfacerii nevoilor actuale de trafic.

„Mă angajez să continui și să extind proiectele de infrastructură rutieră inițiate în timpul mandatului meu anterior. Voi continua procesul de lărgire a străzilor și bulevardelor, reorganizarea și reamenajarea sensurilor giratorii și implementarea de noi piste de biciclete. Aceste inițiative s-au dovedit a fi extrem de utile și am observat cu toții impactul pozitiv pe care l-au avut asupra orașului nostru. Având în vedere creșterea continuă a traficului și necesitățile în schimbare ale cetățenilor, voi relua aceste proiecte de succes care au transformat nu doar modul în care oamenii se deplasează, ci și aspectul orașului”, a declarat Nicolae Robu.

Robu a făcut și referire la proiectele concrete de infrastructură rutieră implementate în timpul mandatelor sale anterioare, evidențiind realizările: „Am extins la 2, 3 sau chiar 4 benzi pe sens un total de 22 de străzi, transformându-le în bulevarde moderne. Am dezvoltat o rețea extinsă de piste de biciclete, însumând peste 100 de kilometri, am creat 21 de noi sensuri giratorii și am modernizat 7 din cele existente, am creat peste 8.000 de locuri de parcare, din care peste 1.000 în zona centrală și peste 7.000 în cartiere”.

În plus față de prioritățile în domeniul infrastructurii rutiere, Nicolae Robu, candidatul Alianței Electorale PSD-PNL la Primăria Timișoarei, a făcut cunoscute și alte lucruri importante pentru comunitatea locală pe care își propune să se axeze, precum eliminarea taxei pe parcarea rezidențială, reducerea taxelor și impozitelor locale și stimularea economiei locale, modernizarea transportului public, redeschiderea grădinii zoologice, după un amplu proiect de modernizare și extinderea și modernizarea Parcului Copiilor.

