Ordonanța pentru finanțarea TM2023, condamnată de Primăria Timișoara. Instituția, pusă să dea înapoi 40 de milioane de lei

Anunțatul sprijin dat de prelungirea termenului de cheltuire a banilor pentru Capitala Europeană a Culturii, votată de Guvern în ședința de joi, 31 august, a fost făcută fără implicarea sau consultarea Primăriei Timisoarei, spune primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Ea ar putea să pună în pericol succesul programului Timișoarei 2023, fiind un măr otrăvit.

Deși modificarea vizează aparent doar prelungirea termenului până când pot fi finalizate investițiile de infrastructură co-finanțate de guvern, ea ascunde de fapt o întoarcere cu 180 de grade a abordării Ministerului Culturii (PNL), cu miza de a avantaja Consiliul Județean Timiș (PNL) și de a cere Primăriei Timișoara înapoi peste 40 milioane lei deja decontate.

“Sunt stupefiat de tupeul politic cu care Ministerul Culturii încearcă să saboteze succesul Capitalei Culturale pe ultima suta de metri – strict pe linie de partid”, declară Primarul Dominic Fritz.

Reamintim că la intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului în iunie 2022, respectiv a Legii de adoptare a ei în octombrie 2022, oricum mult întârziat, Ministerul Culturii a insistat pe două condiții pentru a susține financiar investițiile în infrastructura culturală a Timișoarei. Și anume, investițiile să fie din lista dosarului de candidatură și să fie puse în valoare toate investițiile pentru care Municipalitatea solicită co-finanțare până la sfârșitul anului Capitalei. Prin urmare, investițiile trebuiau începute cât de repede posibil, chiar înainte de adoptarea ordonanței, Ministerul urmând să returneze ulterior banii investiți de Primărie.

Primăria Municipiului Timișoara, de bună credință, a acționat în consecință, a grăbit investițiile în cele 5 cinematografe reabilitate (unul finalizat anul trecut, trei urmează să fie deschise în anul Capitalei) și a absorbit toată suma de 52,9 milioane lei pusă la dispoziție de Ministerul Culturii.

”Acum câteva săptămâni, am primit o scrisoare că Ministerul consideră că toate investițiile începute înainte de iunie 2022 nu sunt eligibile, ceea ce ar însemna că trebuie să returnăm 40 de milioane de lei. In acelasi timp, fără niciun fel de consultare cu noi, Ministerul Culturii a împins o modificare a termenului de finalizare până la 30 iunie 2024. De ce? Pe când Primăria Timișoara a absorbit toți banii transferați, CJT și Teatrul Național nu au absorbit încă nimic și nu au proiecte ce pot fi puse în valoare încă în acest an.

Este absurd să pedepsești singura instituție care a respectat termenele date, cerând înapoi aproape toată suma, și în același timp să schimbi regulile jocului pentru cei care încă nu au reușit să facă nimic, adică Consiliul Județean condus de PNL. Nu voi accepta ca Ministerul Culturii să dea țeapă Primăriei Timișoara. Cer Ralucăi Turcan, ministrul culturii, să modifice cadrul legal cu respect pentru timișoreni și cu implicarea Primăriei, astfel ca toți banii angajați de Guvern să fie folosiți pentru succesul acestui proiect de importanță strategică”, a concluzionat primarul Dominic Fritz.

Comentarii

comentarii