Organizația Salvați Copiii a donat aparatură medicală în valoare de peste 100.000 de euro Spitalului Municipal Timișoara. În 2024, aici au născut 70 de mame minore

În urma solicitării primite de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Organizația Salvați Copiii România a donat un ventilator și două pulsoximetre, în valoare de 20.500 de euro, iar miercuri 30 octombrie au fost prezentate oficial.

Astfel, Organizația Salvați Copiii România continuă dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație a Secției de neonatologie de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, una dintre cele mai importante unități medicale unde ajung cazurile complexe din vestul țării, inclusiv cazuri de prematuritate severă, cu o greutate de 500-600 de grame. Donația se adaugă dotărilor precedente (masă radiantă cu modul de resuscitare, monitor cardiorespirator, pulsoximetru Masimo Radical, lampă de fototerapie, incubator performant), în valoare totală de 80.000 euro. La Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, în 2023 s-au înregistrat 98 de nașteri din mame minore, iar în 2024 aici au născut 70 de gravide cu vârsta mai mică de 18 ani.

Maternitatea Odobescu este o maternitate de nivel III în cadrul Spitalului Clinic Municipal Timișoara care asigură tratament specific pentru o mare parte a nașterilor din orașul Timișoara, a cazurilor grave arondate spitalului din jud. Timiș, cât și din județele arondate – Caraș-Severin și Hunedoara. Maternitatea are un specific deosebit, ocupându-se de sarcinile cu risc crescut și mai ales de îngrijirea și tratamentul de înaltă specialitate a prematurului mic și extrem de mic. Numărul de nașteri este relativ constant, între 3.100-3.250 de nașteri pe an, cu un indice de prematuritate de 11-12% (350-370 de nou-născuți cu vârsta de gestație sub 37 săptămâni). Numărul de nou-născuți cu vârsta de gestație sub 32 de săptămâni este de aproximativ 100-110 pe an, aceștia necesitând terapii complexe adaptate patologiei și vârstei lor, dar și de o spitalizare îndelungată. În acest moment, Secția de neonatologie dispune de 12 paturi pentru terapie intensivă și 15 paturi pentru prematuri.

„O provocare continuă este însă și nașterea, consilierea și tratamentul nou-născuților din mame minore care nasc prematur și care au nevoie de un sprijin continuu în timpul spitalizării și ulterior o externare în condiții de siguranță socială și sanitară. Numărul mamelor minore a scăzut în decursul ultimilor ani: 123 în anul 2021, 101 în 2022, 98 în anul 2023 și 70 în primele nouă luni ale anului 2024. Se constată o ameliorare ușoară a acestei probleme grave prin scăderea numărului de nașteri la mame minore cu vârste foarte fragede sub 15 ani care au născut în unitatea noastră. Așa cum am spus acum mai mulți ani, când am scris o carte adresată părinților care au avut prematuri născuți în clinica noastră, trebuie să credem că a te naște prematur poate fi o șansă, dar și o provocare, dacă te naști unde trebuie și ai parte de o echipă competentă și de o tehnologie specifică îngrijirii și supraviețuirii în condițiile cele mai bune. Dorința echipei din secția de neonatologie este ca la externare părinții să aibă parte de un copil perfect. Mulțumim Organizației Salvați Copiii că s-a gândit la noi!”, a declarat dr. Gabriela Olariu, șef secție neonatologie Maternitatea Odobescu, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre cât de importantă este aparatura medicală modernă pentru salvarea nou-născuților cu prematuritate severă: „Medicii fac de multe ori imposibilul, pentru că lucrează cu personal subdimensionat și în lipsa aparaturii medicale în pas cu evoluțiile tehnologice. De aceea este esențial să le punem la dispoziție aparatură medicală de ultimă generație, care permite un tratament medical cât mai prompt și cu o recuperare mai bună și mai rapidă. Lucrăm contra-cronometru de multe ori și de aceea prioritizăm nevoile urgente, în funcție de solicitările pe care medicii ni le adresează.”

Organizația Salvați Copiii a mai dotat anul acesta Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu cu un aparat de dializă în valoare de 13.700 de euro.

„O sarcină la vârsta de 12-13 ani înseamnă un impact profund și periculos asupra vieții unei copile. La această vârstă, corpul nu este încă pregătit pentru o astfel de experiență, iar riscurile medicale sunt mari: complicații grave la naștere, risc crescut de deces maternal și probleme de sănătate pe termen lung pentru mamă și copil. Mai mult decât atât, sarcina vine cu o povară emoțională și socială enormă. O fată de 12-13 ani încă se află în procesul de descoperire a propriei identități, iar responsabilitatea de a crește un copil poate duce la renunțarea la școală, izolare socială și o viață plină de provocări. Lipsa de sprijin și îndrumare adecvată contribuie adesea la un ciclu de sărăcie și vulnerabilitate”, a subliniat prof.univ. dr. Mihai Gafencu.

Totodată, echipele Salvați Copiii România vor organiza sesiuni de informare în comunitățile vulnerabile, ținând cont de faptul că la nivelul Uniunii Europene, aproape jumătate din nașterile la mame sub 15 ani (45%) se înregistrează în România. Numai în 2022, 746 de nașteri au fost înregistrate la fete cu vârsta între 10 și 14 ani, alte 1.286 de nașteri fiind la mame care aveau 15 ani.

Prin comparație, Danemarca, țară care a introdus cel mai devreme în lume educația sexuală în școli (1930), înregistrează una dintre cele mai scăzute rate a nașterilor la adolescente între 15 și 19 ani, de peste 8 ori mai mică decât cea a adolescentelor din România (la nivelul anului 2017).

Salvați Copiii organizează sesiuni interactive în care le prezintă adolescenților informații de interes pentru aceștia în ceea ce privește sănătatea fizică și emoțională, abordând teme precum: implicațiile interacțiunilor sociale asupra sănătății fizice și psihice, respectiv asupra vieții de familie, relațiile de prietenie, emoții și sentimente, stima de sine, limitele în relațiile dintre semeni, recunoașterea abuzului sexual și a adulților de încredere, atașament, respect, cum funcționează corpul uman, protejarea și menținerea sănătății lui etc.

„Ca ambasador al campaniei VremEducațiePentruSănătateÎnȘcoli, susțin cu tărie că educația pentru sănătate ar trebui să devină materie obligatorie în școlile din România. Aceasta nu este doar o dorință, ci o necesitate pentru a proteja viitorul adolescenților noștri și a le oferi un mediu sigur de dezvoltare. Mii de adolescenți au nevoie de îndrumare, de un spațiu unde să învețe și să discute deschis despre schimbările prin care trec, despre riscurile pe care le pot întâlni și despre modalitățile prin care pot face alegeri informate și responsabile. De multe ori, aceștia nu au cu cine să vorbească despre aceste subiecte, iar lipsa accesului la informații corecte și complete îi poate expune la pericole majore. Educația pentru sănătate nu ar trebui să fie un lux sau o excepție, ci un drept fundamental al fiecărui copil din România”, a menționat Andreea Raicu, ambasador Salvați Copiii, prezentă la Timișoara.

Încă din anul 1998, Organizația Salvați Copiii România desfășoară programul „Educație pentru sănătate”, adresat elevilor, în vederea formării de comportamente sănătoase, corecte și responsabile pentru un stil de viață sănătos. În prezent, programul este implementat la nivel național, atât în mediul urban, cât și în cel rural, în zonele în care Organizația Salvați Copiii are filiale sau puncte de lucru: București, Iași, Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila, Reșița, Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța.

Fiind organizat modular, programul acoperă triada cunoștințe-atitudini-comportamente și vizează cinci mari teme: educație sexuală, nutriție și exercițiu fizic, prevenirea comportamentelor de consum a substanțelor periculoase, sănătate emoțională și educație de mediu.

În perioada 2017-2023, programul „Educație pentru Sănătate” a fost implementat în peste 1.500 de unități de învățământ din București și 21 de județe, fiind informați 241.500 de elevi.

Din 2010, echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, mediatori sanitari), a creat o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate. Din 2010, 375.000 de mame și gravide din comunități rurale din 20 de județe și din maternitățile din toată țara au primit sprijin pentru accesarea serviciilor medicale și sociale și au fost informate cu privire la îngrijirea nou-născuților, în timp ce 52.500 de copii 0-5 ani au beneficiat de servicii socio-medicale integrate, 22.000 de adolescenți și părinți au participat la sesiuni de informare individuale și de grup.

În zona de Vest, din 2010, Organizația Salvați Copiii a intervenit în zonele dezavantajate din județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad, pentru facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru 16.500 de gravide, mame și copii până în 5 ani. De asemenea, Salvați Copiii a realizat parteneriate cu medicii de familie și a instruit mamele și gravidele în cadrul sesiunilor de informare derulate în zonele dezavantajate. Acest parteneriat între autoritățile locale, medicii de familie, beneficiare și Organizația Salvați Copiii, care implică rețele integrate de asistenți sociali și medicali, reprezintă un model de succes care adresează problemele pacienților pediatrici din mediul rural, cu reușite vizibile: în comunitățile în care lucrăm 99% dintre copii sunt înscriși la medicul de familie, 95% dintre gravide își urmăresc sarcina și 100% dintre femei beneficiază de sesiuni de informare.

Pentru anul 2024, peste 45 de unități medicale au solicitat sprijinul Organizației Salvați Copiii pentru programe de dotare și reabilitare. Este nevoie de peste 250 de echipamente medicale performante, printre care: 17 incubatoare, 10 mese de reanimare, 13 ecografe, 17 aparate de ventilație, două aparate de radiologie, două hote de flux laminar, 32 de injectomate, trei sisteme de monitorizare, laparoscop, linie de endoscopie, echipamente specifice pentru susținerea alimentației parenterale – aparat de analiză nutrițională a laptelui matern, frigider, pasteurizator etc, pentru care sunt necesare peste cinci milioane de euro.

Este important sprijinul companiilor prin sponsorizări și al persoanelor fizice, prin donații, prin SMS la 8844, cod „SALVEZ” – 2 euro lunar sau online, pe site-ul https://www.salvaticopiii.ro/, pentru a susține sănătatea mamei și a copilului.

Companiile pot alege să susțină descărcând contractul de aici

Persoanele fizice pot dona online curent sau recurent.

