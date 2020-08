Orza nu mai candidează! „Coaliția administrativă” a acestuia s-a lovit de „realitatea politică”

Adrian Orza a renunțat la intenția de a candida la Primăria Timișoara. Consilierul local independent a transmis, printr-o postare pe Facebook, că ideea sa de „coaliție administrativă” s-a lovit de „realitățile politice”, iar planurile sale de a îndeplini dorințele oamenilor pentru „o administrație flexibilă” se încheie. Reamintim, la început de martie, candidatura lui Orza la Primăria Timișoara a primit susținerea PSD Timiș.

Orza a scris pe pagina sa de Facebook:

„Nu mai candidez!

Mi-am dorit o coalitie inchegata administrativ, care sa determine o schimbare in viata Timisoarei. O etichetez “coalitie administrativa” cu argumentul ca , nu doar pentru mine, dar si pentru tot mai multi cetateni, doctrinele politice palesc in fata randuielii administratiei publice locale. Oamenii isi doresc o administratie flexibila, dar profund serioasa. Administratia nu se poate construi cu lozinci, cu mesaje populiste generate de amatori. Nici cu povesti inventate. Avem destule! Prin urmare, am salutat, la un moment dat, intentia unor lideri locali de a fi luat in considerare aceasta dezbatere: Administratie sau politica. Liderii partidelor din opozitie, din Timisoara, dar chiar si unii din randul celor aflati la putere, afirma, in discutii publice sau private, nevoia unei transformari profunde la Timisoara.

De aceea, fiind singurul ales ca independent, am considerat ca am o obligatie morala, sustinut fiind de mai multi lideri de opinie locali, sa ma implic si sa ajut la crearea unei coalitii administrative pentru alegerile locale. Stiam ca nu va fi usor. Din pacate, partidele raman incorsetate in calcule politice legate de propriul electorat, si interese de grup. Sunt dificil de adus laolalta pentru un scop comun.

Fara a fi o acuza, e constatarea felului in care se face de fapt politica. Desi clameaza necesitatea schimbarii administratiei, actioneaza contrar. Unele partide negociaza functii exact cu cei pe care pretind ca ar dori sa ii schimbe.

Tocmai de aceea, demersul meu s-a lovit de vechile realitati politice.

Intentia de a candida la Primaria Timisoara, anuntata in urma cu o vreme, se opreste aici”.

