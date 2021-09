Ovidiu Drăgănescu îi răspunde lui Dominic Fritz: ”Nimeni nu a carantinat Timişoara! Sunt doar simple speculaţii care denotă necunoaşterea legii şi apetitul pentru senzaţional”

Subprefectul de Timiş Ovidiu Drăgănescu îi răspunde primarului Timişoarei Dominic Fritz, care a acuzat că Timişoara este plasată în carantină de noapte, precizându-i edilului că nimeni nu a carantinat Timişoara şi că acestea ”sunt doar simple speculaţii care denotă necunoaşterea legii şi apetitul pentru senzaţional”.

”Nimeni nu a carantinat Timişoara! Sunt doar simple speculaţii care denotă necunoaşterea legii şi apetitul pentru senzaţional. Regret că inclusiv primarul TM a afirmat acest lucru într-o postare pe FB. În calitatea sa de Preşedinte al CLSU – Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Timişoara are obligaţia să cunoască legislaţia în domeniu şi să coopereze cu structura de la nivel judeţean. Sau măcar să se informeze de la cei cu care trebuie să colaboreze. Conform legii “Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta sunt organisme interinstitutionale cu atributii in SPRIJINUL managementului situatiilor de urgenta produse sau posibil a se produce pe teritoriul unei anumite unitati administrativ-teritoriale. C.L.S.U. se constituie la nivelul u.a.t. sub conducerea primarului.” Care a fost sprijinul acordat cu aceaste declaraţii este greu de înţeles”, afirmă subprefectul într-o postare pe Facebook.

În opinia sa, ”pentru o minimă informare asupra ceea ce înseamnă carantinarea”, primarul putea citi măcar site-ul primăriei pe care o conduce, unde se explică minimal, dar clar, ce este aceasta.

”Probabil, în acest caz, nu ar mai fi creat stupoare în rândul celor care-l urmăresc”, comntează subprefectul.

Coform lui Drăgănescu, carantinarea se hotărăşte în condiţiile art. 7 şi 12 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic: ” Carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la propunerea direcţiei de sănătate publică teritoriale şi cu avizul Institutului Naţional de Sănătate Publică.”

”Ceea ce evident nu s-a întâmplat azi”, conchide Ovidiu Drăgănescu.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a afirmat, miercuri seară, că aplicarea restricţiilor tuturor persoanelor, indiferent dacă sunt sau nu vaccinate, este nedreaptă. Primarul afirmă că intrarea în carantină de noapte în week-end va afecta economia locală şi va învrăjbi oamenii.

”Nu, nu sunt de acord! Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din care nu mai fac parte, a decis că, potrivit regulilor naţionale, Timişoara trebuie să intre într-o carantină de noapte, în week-enduri. Restricţiile aplicate tuturor timişorenilor, indiferent dacă s-au vaccinat sau nu, sunt nedrepte, vor afecta economia locală care suferă grav din cauza pandemiei şi a scumpirilor, şi învrăjbesc oamenii. În primăvară situaţia era diferită: nu aveam încă vaccinul disponibil pentru toţi”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Dominic Fritz.

Interdicţia de circulaţie pe timp denoapte va fi instituită în municipiul Timişoara din acest weekend, după ce incidenţa cazurilor de COVID-19 a ajuns la 4,49 la mia de locuitori, şi tot de la sfârşitul acestei săptămâni magazinele vor avea program până la ora 18.

