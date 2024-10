Ovidiu Szime, unul dintre foștii lideri AUR Timiș, trecut la România Puternică, trece cu toți membrii filialei la PNL

Un număr de aproximativ 200 de noi membri are PNL Timiș din această săptămână. Sunt membrii filialei locale a Partidului România Puternică, ei au făcut pasul decisiv spre liberali în frunte cu Ovidiu Szime, cunoscut mai ales pentru aparițiile sale alături de foștii colegi de la AUR. Nu a mai rezonat cu acest partid și a trecut la România Puternică, iar acum e liberal cu acte. L-a convins Marilen Pirtea, spune Szime, cu proiectul său pentru PNL Timișoara

Fondator al AUR Timiș, Szime a dorit ulterior să fie, pe listele acestui partid, președinte al CJ Timiș. Nu i-a reușit, dar acum are tot viitorul politic în față, unul liberal, după ce a fost ”absorbit”, odată cu toată filiala de la România Puternică, la PNL Timiș. Mai mult doi ”români puternici” au primit loc și în biroul județean al liberalilor.

„Astăzi am avut plăcerea să primim în rândurile noastre organizația județeană a Partidului România Puternică, printr-o fuziune prin absorbție. Domnul Szime și încă un coleg pe care dânșii îl vor desemna vor face parte din biroul interimar județean, restul urmând să se integreze în organizațiile locale ale PNL. Nu a venit din AUR în PNL (n.r. Ovidiu Szime), e clar ca bună ziua. Nu au fost de acord cu principiile pe care le-au găsit în AUR, au înființat un alt partid și acum s-au înscris în PNL. Simplu ca bună ziua. ”, a anunțat, Vasile Blaga, președintele interimar al PNL Timiș, în cadrul unei conferințe.

Ovidiu Szime spune că a intrat în politică pentru a face bine pentru oameni. Marilen Pirtea a fost cel care l-ar fi convins să facă pasul spre liberali.

„Am vrut să fac ceva pentru oameni. Pentru că nu m-am mai regăsit în AUR, am hotărât să plec, am trecut la un partid nou, România Puternică, de centru-dreapta, iar acum am optat, la discuțiile purtate astăzi cu colegii de la PNL, să facem acest pas. Noi ca și foști membri ai partidului România Puternică eram o formațiune de centru-dreapta, era natural să ne îndreptăm către o formațiune de dreapta. Mi-a plăcut foarte mult proiectul pe care domnul președinte Marilen Pirtea mi l-a prezentat și cu siguranță, în anii ce urmează, PNL Timiș și PNL Timișoara vor arăta că ceea ce s-a întâmplat deocamdată e doar un foc de paie și va reuși cu toate forțele să recâștige Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș”, a declarat și Ovidiu Szime.

Lista noilor liberali mai include și alte persoane, pe care fruntașii liberali i-au prezentat public, așa cum au făcut și săptămâna trecută: Marcel Fonta (Giarmata), Marius Ionescu (Dumbrăvița), Elena Nina Constantinescu (Giroc), Anghel Păcuraru (Becicherecu Mic), Raluca Adelina Gozob (Timișoara), Ion Nicolae Sârbu (Timisoara), Nicolae Eremici (Dumbrăvița), Mihaela Maria Cristea (Șag), David Ioan Viorel Dobra (Lenauheim), Daniel Chirilă (Giarmata), Ciprian Ionel Arnăutu (Timișoara), Florin Raicu (Moșnița Nouă), Caius Andrei Neamțu (Lugoj), Stelian Cucăilă (Timișoara) Alexandru Bolboș (Timisoara), Florin Gagea (Timișoara), Florin Petrișor Ștefănescu (Jebel) și Constantin Osain (Timișoara).

Comentarii

comentarii