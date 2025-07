Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath, a murit la 76 de ani

John Michael “Ozzy” Osbourne, solistul trupei britanice de heavy metal Black Sabbath, a murit la vârsta de 76 de ani, a anunţat marţi familia sa.

„Cu mai multă tristeţe decât pot exprima simplele cuvinte trebuie să anunţăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a murit în această dimineaţă. El a fost cu familia sa şi înconjurat de dragoste. Cerem tuturor să respecte intimitatea familiei noastre în acest moment” – se spune în comunicatul familiei.

Nu a fost precizată cauza decesului, deşi Osbourne a suferit de diverse probleme de sănătate în ultimii ani.

Decesul starului heavy metal Ozzy Osbourne vine la doar câteva săptămâni după ce s-a reunit cu colegii săi din trupa Black Sabbath şi a susţinut un concert uriaş de adio pentru fani.

Osbourne a fost pionierul heavy metalului alături de Black Sabbath înainte de a avea un succes uriaş pe cont propriu.

A fost cunoscut pentru hituri precum Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train şi Changes, atât cu trupa, cât şi ca star solo.

El s-a reunit cu colegii săi din trupa Black Sabbath pe scena de la Villa Park la începutul lunii iulie. „N-aveţi idee cum mă simt – vă mulţumesc din toată inima”, a spus el mulţimii în timp ce cânta de pe un jilţ instalat pe scena de la Villa Park. Concertul a fost organizat împreună cu spectacole ale unora dintre formaţiile preferate ale lui Osbourne, inclusiv Metallica şi Guns’n’Roses, în semn de omagiu.

Ozzy Osbourne (pe numele adevărat John Michael Osbourne) s-a născut în 1948 în Aston, Marea Britanie. În anii ’70 s-a remarcat ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, devenită una dintre cele mai cunoscute trupe de heavy metal din toate timpurile. După despărţirea de Black Sabbath, în 1979, Osbourne şi-a construit o carieră solo de succes. În 1994 a obţinut Premiul Grammy pentru piesa „I Don’t Want to Change the World” de pe albumul „Live & Loud”.

A vândut, împreună cu Black Sabbath şi ca solist, peste o sută de milioane de discuri. La începutul anilor 2000, a devenit vedetă de televiziune, apărând în reality-show-ul “The Osbournes”.

