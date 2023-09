Pădurea Bistra, plămânul verde de lângă Timișoara

Pădurea Bistra este una dintre cele mai sălbatice zone din apropierea Timişoarei şi se întinde pe o suprafaţă de 20 de hectare, fiind declarată arie naturală protejată de interes naţional. În următorii ani, zona va fi amenajată în scop turistic.

Pădurea Bistra e o rezervaţie forestieră aşezată în nordul judeţului Timiş, în lunca Begăi, între Bega şi Timiş. Se află la 12 kilometri de oraș, pe teritoriul comunelor Ghiroda și Moșnița Nouă. Deși e aproape Timișoara, până nu de mult a fost aproape necunoscută pentru cei din oraș, asta și pentru că nu exista nicio amenajare. Festivalul Codru a pus lupa pe Pădurea Bistra. Festivalul de muzică este deocamdată singurul festival eco-frendly din România, fiecare bilet vândut însemnând un copac plantat.

Inițiativa celor de la Asociația Codru nu s-a redus doar la festival, ci chiar la transformarea pădurii, mai exact, amenajarea unei păduri-parc. S-a constituit astfel Asociația de Dezvoltare Intrecomunitară (ADI), din care fac parte, alături de Asociația Codru, și primăriile Ghiroda și Moșnița Nouă, iar acum fac demersuri și cei de la Consiliul Județean Timiș. Așadar, dacă primăria Timișoara va face pădure-parc la Pădurea Verde, CJT va face ceva similar în Pădurea Bistra.

„Împreună cu colegii de la Moșnița și Bucovăț ne dorim să dezvoltăm această zonă de lângă Timișoara. Pădurea Bistra e o resursă importantă. Festivalul Codru are rolul să aducă în atenția oamenilor din Timiș și din țară zona aceasta deosebită. Vrem să facem o loc deschis pentru toți locuitorii din Timișoara și din comunele periurbane. E un cadru natural care merită promovat. Pădurea Bistra are deja statut de pădure parc, dar încă nu are amenajate aleile interioare pentru a putea fi deschisă oamenilor”, a declara Ionuț Stănușoiu, primarul comunei Ghiroda și președintele Asociației Pădurea Bistra.

Amenajarea presupune piste de bicicletă, piste de alergare, alei de promenadă, tiroliene, scări din funii, balansoare, locuri pentru picnic, locuri pentru mici reprezentaţii artistice, alături orice alte facilităţi de recreere compatibile cu conceptul de pădure-parc.

Un prim pas a început deja prin amenajarea unui traseu prin pădure (pietonal și pentru biciclete) care să facă legătură între Ghiroda și Moșnița Veche. Distanța prin pădure între cele două localități e de doar un kilometru.

„Această pădure a aparținut cândva locuitorilor din satul Albina. A și fost revendicată de aceștia, după care a ajuns în proprietatea comunei. Unul din cei care au avut proprietate în această pădure am fost și eu prin strămoșii mei. Astfel că e și o poveste de suflet pentru mine. Am transformat pădurea în pădure-parc și vom face un loc în care toți cei care vin aici se vor putea bucura de plimbări, de relaxare și de anumite activități de agrement. Cerințele pentru a face anumite facilități în pădure sunt puțin mai delicate, dar vom obține autorizațiile și prin proiecte, sperăm și prin finanțări din fonduri europene, să beneficiem de tot ceea ce înseamnă natură, pădure, să avem alei, piste pentru biciclete”, a declarat Florin Bucur, primarul din Moșnița Nouă.

„Ne-am asociat în acest ADI să punem în valoare pădurea asta. Suntem printre primii care am amenajat în această parte a țării o pădure în pădure-parc. Mai e de lucru, dar nu mai e pădure de exploatare, nu se mai taie copaci, mai mult am plantat deja aproape 8.000 de puieți cu ajutorul voluntarilor”, a spus consilierul județean Ioan Sorincău, fost primar al comunei Moșnița Nouă.

În 2023, Consiliul Județean Timiș a devenit principalul partener al Codru Festival, finanțând evenimentul cu 450.000 de lei, în cadrul proiectelor din Timișoara-Capitală Culturală a Europei.

„Să ne ajute Dumnezeu să ajungem un mare festival în această zonă, pentru că avem ceva unic: această aplecare spre ecologie, spre sustenabilitate, spre verde. E primul festival verde din țară, unul dintre evenimentele emblematice cu care ne mândrim în cadrul programului Timișoara 2023. Unul din plămânii verzi ai Timișoarei este Pădurea Bistra. Nelu Sorincău și cei doi primari, de la Moșnița Nouă și Ghiroda au format acest ADI Pădurea Bistra, pentru a crea în jurul acestui obiectiv natural o serie de evenimente care să-l pună în valoare. Să aducem lângă pădure comunitatea. CJT va dori să facă parte din acest ADI”, a spus Alin Nica, președintele CJ Timiș. (adevarul.ro)

