Palatul „Primei Societăți Maghiare de Asigurări” de pe strada Eugeniu de Savoya, strălucește din nou – foto

Rând pe rând palatele de pe strada Eugeniu de Savoya încep să-și recapete strălucirea. Ultima clădire renovată și de care atrage privirile trecătorilor este cea de la numărul 7.

„Căutarea unei fotografii a clădirii în starea sa originală a fost un efort de echipă, dar am reușit să găsim o imagine valoroasă care ne-a oferit o privire în trecut. Pe baza acestei fotografii, am realizat o matriță precisă și am reconstituit partea de ipsoserie de sub balcoane, readucând clădirea la forma sa inițială. Acest lucru a fost esențial pentru a ne asigura că renovarea respectă autenticitatea și farmecul clădirii originale”, a declarat Vasile Roman, de la Restaurotim Construct.

Imobilul a fost construit în 1907 de Prima Societate Maghiară de Asigurări. Clădirea cu două etaje -în stilul anilor 1900 (Secession), avea, conform planului original, nouă apartamente, 33 de camere, zece magazine și opt ateliere. În 1917, clădirea a fost cumpărată de Temmer Sandor, iar printre firmele care au existat la parter în anii 20-30 se numără băcănia Schwartz, magazinul de arme de vânătoare Sternberg, blănăria Beno, magazinul fabricii de pantofi Turul, coaforul Raub, magazinul de modă Denes și Polllak, societatea de electricitate Standard sau ceasornicarul și bijutierul Simon Goldmann.

În 1947 aici a funcționat editura Corvin, iar din 1948 ziarul de limba maghiară Szabad Szo.

După comunism, în această clădire își avea sediul compania aeriană sârbească JAT.

