Vineri, 24 februarie, Roxana Iliescu, consilier local PRO România, îi critică useriștii din conducerea Primăriei Timișoara. De această dată, pe tema sediului Consulatului Onorific al Republicii Moldova, de pe bulevardul Revoluției. Consulul ar cere, pentru al doilea an consecutiv, prelungirea cu cinci ani a contractului de închiriere. Acum, pe lângă faptul că executivul ar propune din nou o prelungire pe o perioadă de un an, ar dori să crească și tariful… „de vreo 15 ori”. Acest lucru, în baza unui raport de evaluare care Roxanei Iliescu îi ridică semne de întrebare.

Ca de obicei, consiliera locală își prezintă punctul de vedere pe Facebook:

„Palmă dată de către useriști pe obrazul Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timișoara!

Amețiți de aburii puterii, useriștii insistă să aibă o atitudine inadmisibilă, rușinoasă față de Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timisoara, referitor la spațiul reședinței acestei instituții din Timișoara, Bld. Revoluției din 1989, nr. 20, Ap. 3.

Scurt istoric:

📌Anul trecut, în urma solicitării de prelungire a termenului contractual cu 5 ani, formulată de Consulul Onorific domnul Silviu Sofronie, comisia SAD hotărăște în data de 14.03.2022, prelungirea pentru o perioadă de 5 ani!

Dar, ce să vezi?! În doar o săptămână de zile, aceeași comisie se întrunește din nou, repune pe ordinea de zi punctul referitor la spațiul Consulatului și hotărăște prelungirea contractului pentru o perioadă de doar un an de zile și nu oricum!

❗️Totodată, într-un avânt de obrăznicie crasă, comisia condiționează prelungirea contractului de închiriere de depunerea de către Consul a unui Raport de activitate(?!), în condițiile în care, conform legii, singura entitate care este îndreptățită să ceară un astfel de raport este Ambasada Republicii Moldova din România- Secția Consulară!

Trebuie spus că domnul Sofronie, în ciuda cererii total aberante și nelegale, a depus acest Raport de activitate la Primărie.

📌În data de 19.04.2022, în cadrul Plenului Consiliului Local, se formulează amendament pentru prelungirea cu 3 ani, însă useriștii se opun, amendamentul obținând doar 10 voturi, insuficient ca amendamentul să treacă, proiectul de hotărâre fiind votat cu prelungire pe un singur an.

Ceea ce ai crede că a fost un accident, o eroare, o întâmplare nefericită, se dovedește însă a fi clar voința «salvatorilor» useriști!🤦🏻‍♀️

📌Trecând un an si fiind din nou in situația necesității prelungirii contractului, Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timișoara formulează o noua cerere de prelungire pe 5 ani!

De data aceasta, se depune din oficiu Raportul de activitate și mai mult decât atât, atașat cererii, se depune și o adresa formulată de Ambasada Republicii Moldova în România (❗️), semnată de domnul Ambasador Victor Chirilă, adresată primarului Fritz.

Prin intermediul acestei adrese, se solicită respectuos acordarea în continuare a suportului necesar desfășurării optime a activității domnului Sofronie, Consul Onorific al Republicii Moldova, inclusiv prin prelungirea duratei de folosință a spațiului închiriat ce reprezintă reședința Consulatului Onorific!

❗️Rezultatul?!

In data de 22.02.2023, celebra Comisie SAD se întrunește și hotărăște în mod sfidător prelungirea contractului cu doar un an de zile și nu oricum, ci cu aplicarea unui tarif majorat de vreo 15 ori, cică in baza unui Raport de evaluare… care Raport de evaluare a fost realizat din pix, întrucât domnul Sofronie nu a fost contactat de niciun expert evaluator în această perioadă… Este foarte interesant de aflat detalii despre modul in care a fost realizat acest raport de evaluare, in contextul in care niciun expert nu s-a deplasat la locația respectivă.

Mda… cam asta este atitudinea «salvatorilor» useriști față de Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timișoara, implicit față de frații noștri moldoveni, greu încercați și ei de la începerea războiului acum un an de zile…

PS în comisia SAD se analizează toate cererile si contractele de administrare/comodat/închiriere pe care primăria le încheie cu terți pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință; este comisia care, de cel puțin un an de zile, pentru unii e mumă, pentru alții ciumă, în funcție de interesele imobiliare ale useriștilor- unor ONG-URI/ Asociații li se prelungesc contractele cu un an, altora cu 3, 5 ani sau deloc, unora li se majorează tarifele, altora nu; este aceeași comisie din care am fost eliminată in data de 22.02.2022, din cauza faptului ca am luat apărarea Asociației Timisoara Capitala Europeană rămasă in stradă, fără sediu…

PS 2 voi formula amendament prin intermediul căruia voi solicita prelungirea contractului cu 5 ani, iar privitor la tarif, in cazul in care se dovedește faptul ca evaluarea a fost făcută neconform, voi formula încă un amendament in care voi solicita menținerea tarifului vechi plus indexarea cu rata inflației, cel puțin până la întocmirea unui Raport de evaluare conform”.

Comentarii

comentarii