Palme d’Or 2021, în premieră la Les Films de Cannes de la UVT și Filarmonica Banatul

Titane, câștigătorul Palme d’Or 2021, în premieră la

Les Films de Cannes à l’Université de l’Ouest Timișoara. Festivalul are loc între 12 și 14 noiembrie cu respectarea măsurilor sanitare în vigoare.

Festivalul Les Films de Cannes revine anul acesta la Timișoara și își propune, ca de fiecare dată, să aducă în premieră publicului cele mai importante și premiate filme ale anului, adaptându-se însă condițiilor sanitare astfel încât să ofere un acces la filme în condiții de siguranță și confort. Les Films de Cannes à l’Université de l’Ouest Timișoara va avea loc între 12 și 14 noiembrie în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara și în sala Capitol a Filarmonicii Banatul iar intrarea la toate proiecțiile este liberă.

Festivalul de la Cannes s-a reluat anul acesta după o ediție anulată din cauza pandemiei, fiind organizat în mod excepțional în luna iulie și beneficiind de o arie de selecție deosebit de largă, în urma anulării ediției precedente. Juriul a fost condus de către excentricul Spike Lee și a numărat în rândurile sale personalități ale filmului precum Mylène Farmer, Mélanie Laurent, Maggie Gyllenhaal sau Song Kang-Ho.

Marii autori s-au reîntors anul acesta la Cannes, filmele de calitate și surprizele din palmares au fost din belșug iar Les Films de Cannes à l’Université de l’Ouest Timișoara va aduce cele mai importante filme premiate, în premieră absolută în România: Titane, câștigătorul Palme d’Or, A Hero, câștigătorul Grand Prix ex-aequo, The Worst Person in the World, câștigător al Premiul pentru interpretare feminină sau Les Olympiades care a luat Premiul pentru cea mai bună coloană sonoră, dar și filmul Imaculat, distins cu Premiului Publicului la cea de-a 12-a ediție a Les Films de Cannes à Bucarest, în prezența regizoarei Monica Stan.

Câștigătorul premiului Palme d’Or, TITANE, al doilea film al regizoarei Julia Ducournau, a stârnit valuri de șoc chiar înainte de proiecție cu un poster intrigant, un trailer colorat și un sinopsis bizar: „după o serie de crime inexplicabile, un tată își regăsește fiul care dispăruse cu 10 ani în urmă. Titane este cuvântul franțuzesc pentru titan, un metal care se topește la temperaturi ridicate, rezistă la coroziune și formează legături solide ca piatra.”

Filmul abordează violența ca „începutul a ceva important, ca o zguduire a unor fundații prea înțepenite”, explică regizoarea. De asemenea, examinează și tema descendenței și a dragostei sau, mai precis, despre cum se naște dragostea. La primirea mult râvnitului Palme d’Or, cineasta a declarat: „există atâta frumusețe și emoție ce nu pot fi ascunse.

Mulțumesc juriului pentru apelul la mai multă diversitate în viețile și în experiența noastră cinematografică. Mulțumesc că au deschis poarta monștrilor.” Ca și juriul, și critica de film a fost uluită: „magia lui Titane se datorează grației cu care Ducournau croșetează între claritate și nebunie, între șoc și familiar, între bruscări și mângâieri”, scrie Indiewire. „Regia lui Ducournau e la fel de pură ca și temele ei profane: Titane e superb de privit, de ascultat, de fetișizat. E obsedant” jubilează The Playlist.

Distins cu Grand Prix, al doilea cel mai important premiu al festivalului, A HERO, noul film al autorului iranian Asghar Farhadi, invitatul special a celei de-a X-a ediții a Les Films de Cannes à Bucarest, spune povestea lui Rahim, care se află în închisoare pentru o datorie neplătită. În timpul unei permisii de două zile, încearcă să-și convingă creditorul să-și retragă plângerea în schimbul returnării unei părți din datorie. Rahim este apoi confruntat cu o criză de neimaginat. Poveștile sale intime și provocatoare despre conflicte familiale i-au adus laude de-a lungul carierei lui Farhadi de la public, critici de film cât și de la circuitul marilor festivaluri internaționale.

Farhadi continuă să adune admirație cu A Hero, „o poveste morală superbă care ne scufundă profund în ritualurile și valorile unei societăți și ne lasă să ghicim până la puternica scenă finală”, Time Out.

Premiul pentru cea mai bună actriță a fost acordat lui Renate Reinsve pentru prestația sa din THE WORST PERSON IN THE WORLD, în regia lui Joachim Trier. Filmul încheie trilogia Oslo a lui Joachim Trier cu „o dramă romantică pentru cei care urăsc dramele romantice” (The Toronto Star), despre căutarea iubirii și a sensului în contemporanul Oslo. Filmul urmărește patru ani din viața lui Julie (Renate Reinsve), o tânără care navighează furtuni amoroase, se luptă să-și facă o carieră și încearcă să-și dea seama, cu luciditate, cine e cu adevărat. Slant Magazine scrie cum „filmul e un excelent exemplu de cum să restaurezi fun-ul, semnificația și chiar sexul pe terenul bătătorit al comediilor romantice”.

Venind dintr-o familie de cineaști, nu e surprizător că Joachim Trier a urmărit aceeași cale. Însă stilul și finețea sa, cât și studiul dens de caracter l-au remarcat ca o nouă voce în cinematografia europeană, vizibil în operele lui Oslo, August 31st (2011) și Louder Than Bombs (2015), și, acum, The Worst Person in the World, în premieră națională la festival.

Puțini cineaști pot clama atât de convingător precum Jaques Audiard că au cinema-ul în sânge. Născut la Paris, regizorul este fiul faimosului scenarist Michel Audiard. După ce s-a înscris la Sorbona ca să devină profesor de literatură și filosofie, a renunțat la studii și s-a alăturat unei echipe de filmare ca editor asistent. Apoi a ajuns un scenarist faimos pentru abilitatea sa de-a crea lumi distincte, viscerale și, uneori, sumbre, cu personaje ce revigorează povești comune. Debutul său în regie, See How They Fall (1994) îl arată capabil de-a fi o forță creativă în cinematograful francez. Filmul de epocă A Self-Made Hero (1996) a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu la Cannes. The Beat My Heart Skipped (2005) a fost recompensat cu un premiu BAFTA pentru cel mai bun film străin, iar A Prophet (2009), cu Marele Premiu al Juriului la Cannes. Drama Dheepan (2015) a izbutit să-și revendice cel mai mare trofeu – Palme d’Or – la același festival.

LES OLYMPIADES a primit la Cannes 2021 premiul pentru cea mai bună coloană sonoră. În film, Émilie o întâlnește pe Camille care e atrasă de Nora, care își încrucișează drumul cu Amber. Trei fete și un băiat – sunt prieteni, uneori iubiți, de cele mai multe ori și una și alta. “Iată încercarea lui Audiard de a inaugura un nou val al mileniului, un soi de Jules et Jim cu un soundtrack synth-pop”, scrie The Playlist.

Nanni Moretti, un maestru venerat al croazetei, și-a construit reputația unui Woody Allen italian grație unor eforturi regizorale introspective, de un umor ireverent, în care s-a distribuit în rolul principal. De multe ori și regizor și producător și scenarist, acest vizionar excentric a făcut o impresie puternică încă de la debutul comic I Am Self Sufficient (1976) și a continuat să entuziasmeze cu amestecul distinctiv de satiră, suprarealism și teme autobiografice în succese internaționale precum La messa e finita (1984), Caro diario (1993) și Aprile (1998) care au dezvăluit fațete din ce în ce mai profunde ale personajului său. Moretti a atins cel mai mare succes comercial și de critică cu La stanza del figlio (2001), laureat cu Palme d’Or.

În 2021, Moretti a revenit cu THREE FLOORS, povestea e trei familii care trăiesc în 3 apartamente din același complex luxos de locuințe, despre care s-a spus că ar fi „o canava intrigantă ce permite observații percutante, în special grație unor interpretări excelente venite de la luminoasa Margherita Buy, hipnotica Rohrwacher și debutanta Denise Tantucci” – Edge Media Network.

IMACULAT, debutul în lungmetraj al regizorilor Monica Stan și George Chiper-Lillemark s-a întors de la Veneția cu premiul pentru Cel mai bun debut – ‘Luigi De Laurentis Award Lion of the Future’, Cel mai bun film din secțiunea ‘Giornate degli Autori’ și Cel mai bun scenariu ‘Autrici under 40’. Gaia Furrer, directorul artistic al competiției Giornate degli Autori, a declarat pe scenă: „Imaculat este o poveste despre fragilitatea multor ființe umane, dar mai ales despre discriminarea femeilor care, din păcate, există încă în interiorul și în afara zidurilor oricărei comunități”. Recent premiat și la Varșovia, filmul este povestea Dariei care intră într-o clinică de dezintoxicare ca să se lase de heroină. Inocența ei o salvează de avansurile bărbaților din interior și în mod surprinzător aceștia îi oferă protecție.

Admirată și ocrotită de toți, Daria se bucură de atenție, până când află că orice tratament special se plătește pe măsură. Pelicula este profund autobiografică: „Aveam 18 ani când am ajuns la dezintoxicare și am fost șocată de cât de bine m-am simțit înauntru. În mediul meu de clasă mijlocie, eu eram cea coruptă. Aici, printre alți drogați, mă simțeam specială. Fiind doar o adolescentă nesigură, am fost instantaneu captivată”, declară co-regizoarea care are un background în psihologie.

Imaculat a fost proiectat, în premieră în România, în cadrul celei de-a 12-a ediții a Les Films de Cannes à Bucarest unde a câștigat Premiul Publicului și va putea fi văzut într-o proiecție specială la Timișoara, în prezența regizoarei Monica Stan.

Evocând declarația Delegatului General al Festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux, Les Films de Cannes à l’Université de l’Ouest Timișoara își propune, la rândul său „să aducă cinema-ul la viață, să protejeze artiștii, să expună starurile și să ajute industria. E o viziune universală. Cinematograful nu e niciodată uniform, se schimbă, se perfecționează și toate festivalurile trebuie să se adapteze. Festivalul susține cinema-ul, iar acesta are nevoie de săli de proiecție. Sala de cinema nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Multiplicarea platformelor în întreaga lume înseamnă că, pe măsură ce timpul trece, sălile tradiționale își vor dovedi puterea singulară”.

