Până la repararea computerului tomograf de la Spitalul de Boli Infecţioase, pentru cazurile grave de COVID-19 va fi folosit cel de la Spitalul Judeţean Timişoara

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a participat alături de prefectul judeţului Timiş, Zoltan Nemeth, la o întâlnire cu managerii de spitale din judeţ, în cadrul căreia s-a discutat problema computerului tomograf de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, care s-a defectat. În urma discuţiilor s-a decis că va fi folosit computerul tomograf de la Spitalul Judeţean Timişoara pentru cazurile grave de COVID-19, iar pentru cele mai uşoare se va folosi aparatul de raze X de la Spitalul Municipal.

”Ca o primă măsură, până la schimbarea piesei care s-a defectat, se va folosi computerul tomograf de la Spitalul Judeţean pentru cazurile grave, iar pentru cele mai uşoare se va folosi aparatul de raze X de la Spitalul Municipal”, transmite Primăria Timişoara, într-un comunicat de presă, de joi.

Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe s-a mai luat decizia ca la final de săptămână şi de sărbători să fie detaşat personal specializat pentru operarea CT-ului de la alte unităţi medicale din Timişoara şi judeţ, pentru a degreva personalul de la Spitalul de Boli Infecţioase, atât de solicitat în ultima vreme

”Ne-am întâlnit la Prefectură cu toţi directorii de spitale şi am decis cum să facem pentru ca pacienţii să beneficieze de CT, până la achiziţionarea unui aparat nou. Am discutat şi cu Ministerul Sănătăţii şi am cerut urgentarea acestei achiziţii pe care Primăria Timişoara o cofinanţează cu 10%. Documentele sunt deja transmise la Bucureşti de câteva săptămâni. Când toţi decidenţii locali şi de la centru cooperează cu bună credinţă, este imposibil să nu găsim soluţii”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Directorul Spitalului „Victor Babeş” din Timişoara, dr. Cristian Oancea, a explicat care vor fi paşii care vor fi parcurşi în continuare de unitatea medicală. Conducerea Spitalului „Victor Babeş” se aşteaptă ca într-o săptămână să ajungă noua piesă, iar CT-ul să poată fi repus în funcţiune în foarte scurt timp după aceea.

”Trebuia să găsim o soluţie de back-up, noi încercăm într-un ritm rapid să repunem în funcţiune acest CT. Piesa ne costă 60-70.000 de euro şi firmele nu au asemenea piese scumpe pe stoc. Am cerut firmei care face depanarea să prioritizeze această situaţie şi într-o săptămână situaţia se va rezolva. Nu puteam să aducem un CT de la un alt spital, nu e ca un ecograf. Doresc să mulţumesc primarului Dominic Fritz, colegilor directori de spitale şi Prefectului care ne susţin în această situaţie dificilă pe noi, ca spital şi implicit pe pacienţii noştri”, a afirmat şi directorul Spitalului „Victor Babeş”, dr. Cristian Oancea.

Computerul Tomograf, aparatul cu ajutorul căruia se realizează investigaţiile imagistice pentru depistarea gradului de infecţie cu SARS-CoV-2 la Spitalul de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara, nu mai poate fi folosit, după ce a apărut o defecţiune. Pe baza rezultatelor scanărilor CT se poate observa cât este de puternică afectarea pulmonară a pacientului, ceea ce duce la clasificarea în formă medie sau severă a bolii.

Computerul Tomograf de la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Doctor Victor Babeş” Timişoara a fost achiziţionat în 2018.

Comentarii

comentarii