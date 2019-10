Panică în Timiș. Un austriac, bănuit că hărțuiește tinere, verificat de polițiști

De cateva ore, orasul Faget fierbe dupa ce la urechile mai multor localnici ar fi ajuns o poveste conform careia un cetatean strain ar fi hartuit cateva tinere.

Ingroziti de povestea de la Caracal, oamenii au intrat in panica si se tem sa isi mai lase copiii singuri pe strada. Mai mult decat atat, pe Facebook circula mai multe postari in care oamenii sunt sfatuiti sa le spuna copiilor sa nu urce in masini necunoscute dupa ce mai multe fete ar fi fost abordate intr-o statie de autobuz.

Surse judiciare sustin pentru Lugoj Info.ro ca intr-adevar au fost facute verificari intr-un caz, insa oamenii nu trebuie sa intre in panica. Un cetatean austriac a fost luat pe sus si dus la sectie dupa ce politistii au primit o informatie. Barbatul a abordat o tanara si i-a oferit o suma de bani dupa ce i-a aratat omului unde este frizeria din oras. Politistii l-au dus pe barbat la sectie si dupa identificare si verificari amanuntite coroborate cu declaratia fetei care a sustinut ca omul nici nu a atins-o, au decis sa ii permita individului sa paraseasca sediul politiei. Pe timpul verificarilor, masina barbatului a fost perchezitionata, insa nu s-a gasit niciun detaliu care sa atraga atentia anchetatorilor. Oamenii legii dau asigurari ca au fost facute pas cu pas toate verificarile si fagetenii nu au de ce sa isi faca griji, copiii, dar si locuitorii orasului fiind in siguranta.

