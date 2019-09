Panică pe Facebook: ”Este o mafie în Arad, Lugoj și Timișoara care caută copii pentru prelevare de organe”

Panică printre mămicile din Arad: pe grupul de Facebook „Mămici din Arad” au apărut postări despre copii răpiţi. Femeilor le este frică să-şi mai scoată micuţii la plimbare prin parcuri sau chiar şi pe stradă. „Bună seara mămici ma scuzați pentru deranj… Ați auzit de faza cu rapitul copiilor ii adevărat sau? Ca deja numai pot de frica sa mai ies cu bebe prin oraș…”, scrie o mămică. Răspunsuri au venit imediat, fiind date chiar exemple. „Uite ca , chiar se intampla! In comuna Zadareni si in Comuna Sannicolau mare chiar s-a intamplat! Este vorba de o masina cu nr de Neamt! Care doar daca vad copiii singuri ii prostesc cu diverse! Unul dintre copii a povestiti ca l-a intrebat daca stie unde locuieste x si din fericire copilul nu il cunostea! Daca l-ar fi cunoscut probabil ar fi prostit copilul sa urce in masina sa ii arate unde sta si dus ar fi fost copilu!”, scrie o altă mămică. „Da! este adevarat! Din pacate…Am eu cazuri de copii rapiti, sechestrati, drogati fortat etc pe rol cu inv criminale!”, a explicat o mămică mai informată. „Este o mafie in Arad, Lugoj si Tm care cauta copii pt prelevare de organe !!! Nu este basm…inca nu sunt prinsi in fapt dar pt ca se urmaresc infractorii, nu poate politia comunica nimic decat ce s a mai scris/ spus in media, aveti mare grija de copiii vostri si nu ii lasati singuri pe cat posibil de la si inspre scoli. Din pacate, pe langa scolile de cartier din oras, stau necuratii astia ( femei si barbati intre 35-60 ani)ca stiu ca acolo copiii sunt mai usor de momit cu diverse …a patit fiica mea in cls 5-6, cand era la sc Caius Iacob, a patit un baietel anul asta de la o alta sc de pe Capitan Ignat si multe alte cazuri ..copiii mei au acum 17 ani si tot nu ii las undeva fara sa stiu de ei si fara sa le cunosc bine pretenii si familiile acestora !!!”, spune o mămică a cărui copil era să fie răpit în urmă cu câţiva ani.

Reprezentanţii Poliţiei arădene spun că nu au informaţii despre cazuri recente în care ar fi existat răpiri sau tentative de răpiri de copii.

