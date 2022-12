Marți 27 decembrie, Parcul Crăciunului 2022 a Consiliului Județean Timiș a ajuns în ultima zi de funcționare, de distracție și voie bună, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.

Încă de la intrare vei fi absorbit de magia parcului: obiecte supradimensionate, brăduți zburători și butaforii 3D, toate menite să poarte vizitatorii într-o atmosferă feerică de sărbătoare.

În „Laboratorul Crăciunului” se meșterește de zor. Au loc o serie de spectacole de teatru și ateliere creative pentru cei mici, concerte LIVE și alte momente spectaculoase dedicate publicului, indiferent de vârstă.

Și mai e ceva! PATINOAR: 500 de mp de gheață accesibili atât copiilor cât și adulților, în mod GRATUIT. Patinoarul este acoperit de cupola de lemn din fața scenei, astfel că, indiferent de prognoza meteo, zburdăm pe patine.

Traseul parcului va duce și în lumea culinară, unde se vor îmbina, cu gust și aromă de sărbători, oferta de mâncare tradițională cu bucătăria actuală.

Căsuțele vor deservi artizanilor ce vor expune obiecte de decor, accesorii și alte creații, în tema sărbătorilor de iarnă.

În fiecare seară de la 20:30 în Laboratorul Crăciunului vor avea loc momente muzicale LIVE din seria de showcase-uri MUZICON: Phaser – 6.12, Tembaza – 7.12, Joel Benson Mixtapes – 8.12, George Indru – 9.12, JazzyBit – 10.12, Joe Jazz Junktion – 11.12, Vest Phoenix Cover – 12.12, Jazz a la Jais – 13.12, Zoleeve – 14.12, The Case – 15.12, Sweet Wednesday – 16.12, Allover – 18.12, The Other You – 19.12, Bruno & The Blues – 20.12, Border DJ – 21.12, Benson Joel Mixtapes – 22.12, Monokrom – 23.12, Ioan Popovici – 26.12, Volga ARM – 27.12

Accesul în incinta Parcului Crăciunului este LIBER și toate activitățiile și atracțiile GRATUITE.

Transportul până la eveniment este și el gratuit și se face prin intermediul unei curse speciale.

Program Parcul Crăciunului:

De luni – duminică, interval orar 17:00 – 22:00

Mai multe detalii și programul atelierelor le găsești aici: https://www.parculcraciunului.ro/

Parcul Crăciunului este finanțat de Consiliul Județean Timiș și organizat în cadrul evenimentului „Decembrie, luna bucuriei împărtășite” alături de Muzeul Național al Banatului, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, Muzeul Național de Artă Timișoara, Biblioteca Județeană Timiș, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș.

