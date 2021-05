Părinții elevilor de la Lenau sunt disperați: clasele de gimnaziu, „sacrificate” de conducerea școlii

Elevii de gimnaziu de la Liceul Nikolaus Lenau s-au trezit că vor avea cursuri de după-amiază după ce va începe fizic școala. Teoretic, aceștia ar fi trebuit să vină la școală încă de miercuri, 19 mai, însă direcțiunea le-ar fi transmis că acest lucru se va întâmpla de abia începând de luni, 24 mai. Motivul? Clasele sunt prea mici în două dintre cele patru corpuri ale unității de învățământ și nu se poate respecta distanțarea, motiv pentru care nu ar fi primit aviz de funcționare. În plus, spun părinții, nici în timpul cursurilor online situația nu era cea mai favorabilă, în principiu din cauza unor profesori care nu țineau cursurile cum ar trebui.

De când Timișoara a ieșit din carantină, la școală au venit doar elevii din ciclul primar și cei din clase terminale, așa că nu se punea până acum problema cursurilor de după-amiază. Înainte de impunerea carantinei, însă, în cele câteva săptămâni în care au venit din nou toți elevii la școală, problema ar fi fost și mai mare, elevii având de dimineață o parte dintre cursuri online, iar după-amiaza cele mai importante se țineau fizic.

Iată ce ne transmit părinții elevilor:

„Am început anul școlar 2020-2021 în septembrie cu o situație de compromis, cel puțin așa ne-a fost prezentată de conducerea Liceului Nikolaus Lenau. E pandemie, e o situație specială și am înțeles, cred, cu toții. Din cele patru clădiri pe care școala le are, nu puteau fi folosite decât două, datorită faptului ca sălile erau prea mici, nu se putea respecta distanțarea sociala și pentru că nu s-au primit avizele de funcționare. Deci era normal să sacrificăm pe cineva. Și am sacrificat clasele de gimnaziu, în sensul că le-am adus de după-masa. Dar programul nu era strict de după-masa. Copiii aveau ore și de dimineață, de la ora 9:00 la ora 11:30 erau comasate vreo trei ore (de curs – n.r.) mai puțin importante, pe care toți le făceau online, apoi aveau o pauză ca să poată ajunge la școală. De la ora 13 aveau patru ore în orar, cele mai importante – matematică, istorie, română, germană. Si, uite așa, programul elevilor de 11, 12 ani era de dimineață până după-masa. Am intrat relativ repede în scenariul roșu, când am fost nevoiți să facem școală online cu toții.

Nu doresc să menționez că, înainte de începerea anului școlar, nu am fost deloc pregătiți pentru cursuri online, adică nu exista nici măcar conexiune de internet în școală. Fiecare s-a descurcat cum a putut, pe cont propriu, astfel încât copiii să beneficieze totuși de învățământ.

Acum, cu cinci săptămâni înainte de sfârșitul anului școlar, pandemia ne-a luat prin surprindere! Am fost informați scurt, marți după-masa, pe grupul de WhatsApp, că vom începe școala fizic, dar, totuși, să nu ne dăm prea tare peste cap, vom începe de luni. Și nu orișicum, ci tot de după-masa. Să fim înțelegători, că timp de un an, școala nu a putut găsi nicio soluție pentru a avea cursuri de dimineață. Nu contează că am fost cu toții afectați de nebunia care s-a abătut asupra noastră, nu contează ca poate cel mai mult au avut de suferit copiii, acum le mai dăm și viața peste cap. Programul va fi începând cu ora 13 și se va încheia la ora 18:20, patru zile pe săptămână, iar o zi vor face online, tot de după-masă.

Am întrebat ce se întâmplă cu cei care fac un instrument sau fac un sport de performanță sau ce fac cei care au meditații. Din păcate, încă se mai poartă, nu intrăm în polemica profesorilor care nu își fac treaba mai deloc la ore. Sau poate ar fi bine să menționăm că această pandemie ne-a deschis nouă, părinților, ochii legat de modul în care profesorii înțeleg să își facă meseria. Unii fără nici un reproș – puțini, de altfel –, iar alții predând de prin magazine sau din mașină. Nu înțelegem cum se poate să fie atâta indiferență din partea școlii. De ce, dacă nu se găsește o soluție pentru cursuri de dimineață, nu se rămâne pentru cele cinci săptămâni tot in online?

Soluția școlii a fost tot de sacrificiu, dar tot copiii sunt cei sacrificați! Iar, dacă ne ajuta, să ne gândim că din toamna vor fi de dimineață, nu pentru că școala ar fi găsit vreo soluție magică, ci doar pentru că vor fi în altă clasă. Nu înțelegem de ce nu s-a apelat la ajutorul comitetului de părinți, să găsim niște containere, să cerem primăriei un spațiu adecvat pentru ca aceste câteva clase să nu mai fie de sacrificiu. Cu atât mai mult cu cât primarul urbei este și el vorbitor de germană, deci ar găsi compasiune pentru cele câteva sute de elevi sacrificați cu atâta ușurință de școală!”.

