Parlamentul capitulează azi

Câteva ore ne mai despart doar de actul oficial, prin care Parlamentul României capitulează. Și admite că se lasă îngenuncheat de președintele Klaus Iohannis. Și de decretul pe care acesta l-a emis în vederea declarării stării de urgență. Deși membrii Legislativului au formulat numeroase obiecții și observații, așa cum era și firesc, legate de conținutul viciat din capul locului al acestui decret, în cele din urmă Birourile Permanente au depus armele. Și aruncă la coșul de gunoi opiniile membrilor Legislativului.

Mă număr printre primii români care au solicitat, cu mult timp în urmă, atunci când încă nu era prea târziu, decretarea stării de urgență. Din capul locului însă, am atras atenția că, deși indispensabilă, starea de urgență are menirea nu să complice lucrurile, ci să le limpezească. Să ofere instituțiilor statului și în primul rând Ministerului de Interne, posibilitatea de a lua decizii rapide, constituționale, pentru combaterea pandemiei. Iar Guvernului, șansa de a salva pe ultima sută de metri ce mai poate fi salvat din economia României, lovită la rândul ei de o năprasnică criză gobală. Și, atenție, fără a fi diminuate în exces, din motive politice, drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Numai că președintele Klaus Iohannis, împreună cu „Guvernul său”, nu s-a priceput să elaboreze în condiții corespunzătoare acest decret, prin care este declarată starea de urgență și care astăzi urmează să fie avizat de Parlament. Și din acest motiv, în societatea românească a apărut o nouă dispută între specialiștii în drept constituțional. Legată de dreptul Parlamentului. Clasa politică s-a împărțit în două tabere. Unii au susținut că Parlamentul nu poate decide decât fie aprobarea decretului, fie respingerea acestuia. Iar între două rele, va trebui să aleagă răul cel mai mic. Să aprobe decretul așa cum e. A doua categorie a susținut că, dacă Parlamentul poate mai mult, adică să arunce decretul la lada de gunoi, poate și mai puțin. Respectiv să-l îmbunătățească. În Parlament, conform informațiilor pe care le-am primit din interiorul Birourilor Permanente, în cele din urmă a învins prima linie politică.

Documentul cheie de care dispun este un mesaj transmis de Robert Cazanciuc unora dintre colegii săi din PSD. Purtând titlul „Hello, echipă!”. Din conținutul acestui mesaj, am înțeles că în comsiile de specialitate s-au desfășurat ample dezbateri și analize, că au fost identificate o serie întreagă de vicii în conținutul documentului prezidențial și au fost formulate în acest sens opinii, sub forma unor amendamente, pentru modificarea acestuia. Iată mai jos texul integral al mesajului lui Cazanciuc.

“Hello, echipă!

Ieri am avizat in unanimitate hotarirea parlamentului de incuviintare a decretului lui iohannis. Am spus in dezbatere ca ar trebui in preambul sau anexe sa cuprindem si amendamentele formulate de parlamentari, dincolo de discutia juridica. Adica am propus o hotarire de incuviintare a decretului asa cum este, dar cu un preambul sau anexe asa cum a facut si presedintele cu decretul-are anexe.

Nu am avut succes si atunci am propus sa facem 2 hotariri, una simpla de incuviintare, iar alta care sa cuprinda toate obs parlamentarile, un fel de declaratie a parlamentului catre toate autoritatile chemate sa puna in aplicare decretul. Aici putem introduce combaterea speculei si orice masura dorita de populatie.

Ce ziceti?”

Așadar, Birourile Permanente Reunite , care nu au competența de a legifera și nici de a aviza pe fond actele normative, au decis totuși că decretul semnatde Klaus Iohannis și contrasemnat de premierul Ludovic Orban trebuie aprobat de plenul Parlamentului așa cum este, fără a mai fi reținute, în același document sau printr-o anexă, amendamentele formulate de membrii Legislativului. În final, astăzi Parlamentul va exprima un consimțământ viciat. Iar dovada o avem pe site-ul forumului legislativ, care publică proiectul de hotărâre, fără a reține niciun amendament și nicio observație.

Nu este pentru prima dată când parlamentarii români se comportă ca oile. Dacă cititorii mei își mai amintesc, deloc întâmplător, într-un trecut nu prea îndepărtat, am utilizat insistent expresia „Parlamentul oilor de teracotă”. Numai că de data aceasta consecințele pot fi extrem de grave și pe termen lung pentru societatea românească. Din cel puțin trei perspective. 1). Nu sunt valorificate în mod eficient instrumetele constituționale, care ar putea conduce la măsuri cu adevărat eficiente, energice și rapide de diminuare a dinamicii de propagare a pandemiei. 2). Nu vor fi utilizate așa cum trebuie instrumentele constituționale prin care autoritățile din România și în primul rând Guvernul să diminueze impactul crizei economice globale asupra societăților comerciale și bugetelor de care vor dispune cetățenii. 3). Se deschide calea unor abuzuri grave, îndreptate împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și a libertății de expresie.

Nu pot să închei această analiză, care nu reprezintă altceva decât un semnal de alarmă, fără a atrage atenția asupra unui fapt deosebit de grav, descoperit și bine documentat de Bogdan Tiberiu Iacob, arheologul presei de investigații din România. S-a decis suprimarea unui site – atenție, în virtutea stării de urgență încă nevalidată de Parlament – în condițiile în care informațiile de tip fake news postate pe respectivul site au apărut în prealabil pe alte trei site-uri, împotriva cărora nu s-a luat nicio măsură. A început prin urmare execuția selectivă a presei.

