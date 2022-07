Parteneriat Comitetul Olimpic și Sportiv Român – UV Timișoara pentru consolidarea sportului românesc

Miercuri 13 iulie, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a fost anunțat și semnat acordul de colaborare dintre Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin care se stabilesc termenii unui parteneriat de lung parcurs consacrat consolidării sportului românesc.

Acordul prevede implicarea în proiecte comune, utile transmiterii de mesaje comune, în care COSR se va afla alături de UVT, un puternic brand educațional, cu imagine bună la nivel național. COSR va participa la identificarea sportivilor și personalităților vieții sportive care vor primi invitații de participare la competiția internațională anuală „UVT Liberty Marathon”, ca personaje simbol ale mișcării sportive din România.

La rândul său, Universitatea de Vest din Timișoara va asigura accesul gratuit al persoanelor propuse de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la cursurile postuniversitare organizate de către UVT în diverse domenii (precum sunt cele de digitalizare a activităților de predare-evaluare sau asistență socială). De asemenea, prin acordul de colaborare a fost stabilit un format al desemnării campionilor olimpici care vor fi invitați să semneze medalia „UVT Liberty Marathon”, la fiecare dintre edițiile viitoare ale evenimentului.

La evenimentul public de anunțare și semnare a acordului au participat Mihai Covaliu, președinte COSR, secretarul general al COSR George Boroi și Anișoara Cușmir, președinte al Federației Române de Atletism și Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, alături de conducerea executivă a competiției internaționale anuale „UVT Liberty Marathon”.

Colaborarea dintre COSR și UVT s-a concretizat în ultimii ani prin câteva participări la evenimente comune, care au consolidat perspectiva unui proiect de lung parcurs. Astfel, în deschiderea parteneriatului stabilit astăzi prin acordul de colaborare dintre cele două părți, a fost anunțată desemnarea domnului Mihai Covaliu, președinte COSR, pentru a semna medalia UVT Liberty Marathon, oferită ca simbol competițional celor peste 2500 de participanți ce vor fi prezenți la ediția din acest an a evenimentului.

Președintele COSR, Mihai Covaliu: „Sportul este mai mult decât o competiție. Valorile cultivate de Mișcarea Olimpică nu sunt doar deziderate teoretice. Unul dintre scopurile sale fundamentale este tocmai reconstruirea societății contemporane, unitate în toată diversitatea noastră. Onoarea, demnitatea sportivilor, spiritul de echipă și fair-play-ul, de care dau dovadă în competiții, fac din ei veritabile modele. Societatea contemporană românească are nevoie de modele.Comitetul Olimpic și Sportiv Român este un factor activ în societate prin tot ceea ce promovează și susține. Educația prin sport, dezvoltarea noilor generații cu ajutorul principiilor și valorilor olimpice sunt obiectivele comune ale Mișcării Olimpice și ale mediului academic din România. Prin și cu ajutorul Universității de Vest din Timișoara mesajul nostru ajunge la studenții și tinerii care doresc să participe la misiunea noastră. Apreciem interesul pentru sportul olimpic din România și credem, cu tărie, că sportul românesc are viitor și va rămâne un liant pentru societatea românească. Sportul unește și educă oamenii în cel mai curat spirit de fair-play!”

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul țării, promovează excelența, atât prin programe ale științelor și cercetării, cât și prin cele din domenii ale artelor și sporturilor. La UVT, pentru toate facultățile și programele de licență, am setat un standard prin care fiecare student urmează disciplina Educație fizică timp de 4 semestre, în primii 2 ani de studii, pentru dezvoltarea completă și armonioasă. Pe de altă parte, ne-am implicat și dincolo de limitele comunității noastre universitare și am creat un eveniment dedicat întregului oraș și chiar multor iubitori ai sportului din țară și străinătate, UVT Liberty Marathon, ajuns la ediția a cincea în acest an, un eveniment competițional tot mai iubit și popular. Din partea întregii comunități academice a UVT, îi mulțumesc domnului Mihai Covaliu, o personalitate semnificativă a sportului românesc, pentru că este în acest an semnatarul medaliei UVT Liberty Marathon, un gest important pentru miile de participanți la maratonul din octombrie 2022, care se vor bucura, o dată în plus, și pentru originalitatea semnăturii speciale de pe medaliile pe care le vor primi. Împreună cu COSR, vom transmite la nivel național ideea de libertate și armonie prin sport, pentru că UVT Liberty Marathon este o experiență construită cu energie, efort și multă motivație, într-o comunitate în care fiecare își pune amprenta în transmiterea ideii de libertate mai departe.”

UVT Liberty Marathon va avea loc în data de 2 octombrie 2022 , la Timișoara, iar pentru înscrieri vă rugăm să accesați secțiunea specială: Liberty Marathon / Înscrie-te.

