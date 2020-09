Pași mici pentru un aquapark la Timișoara

Timișoara este mai aproape de a avea aquapark, după ce investitorii au început demersurile birocratice pentru ridicarea unuia în zona Gării de Nord, cu intrarea pe strada Dunărea. Planurile au fost prezentate de primarul Nicolae Robu, în conferința de presă din 15 septembrie, după ce, a spus acesta, investitorii i-au permis să dea vestea. Dacă totul merge în ritmul așteptat, în curând se va realiza planul urbanistic zonal.

„De ani de zile, s-a tot vorbit, și am vorbit și eu la începutul primului meu mandat, după aceea nu am prea mai vorbit despre aquapark în Timișoara. Ne dorim, bineînțeles, cu toții să avem aquapark. În mod normal, nu se realizează din bani publici. Eu am încercat, crezând… presupunând că putem obține fonduri europene pentru așa ceva, dar Timișoara, nefiind stațiune, nu a fost eligibilă pentru așa ceva, la acel moment. (…)













Ceea ce mie mi s-a prezentat ca intenție investițională cu, deja, câțiva ani în spate se materializează. Sunt autorizat de investitor să vă fac cunoscut că proiectul «Aquapark în Timișoara» este în stadiu de aviz de emitere – care a fost deja făcută – a avizului de oportunitate pentru PUZ. El va fi realizat pe o suprafață mai mare de șase hectare. Între șase și șapte hectare, în zona Gării de Nord, mai bine spus la nord de Gara de Nord, acolo unde erau tot felul de clădiri ale depoului, ale gării. Totul s-a demolat, mai puțin ceea ce trebuia păstrat, și ca monument, deși nu e monument, dar trebuie păstrat ca amintire a ceea ce a fost cândva”, a spus Robu.

Conform primarului, complexul va cuprinde, printre altele, nouă piscine cu diverse funcțiuni – cu valuri, cu cascade, de sport, de sticlă –, tobogane, locuri de joacă, zone de relaxare, spa, saună turcească și acvariu. În incinta aquaparkului va funcționa și un restaurant și câteva magazine.

Comentarii

comentarii