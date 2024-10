Patrimoniul sub reflectoare/Spotlight Heritage Timișoara, finalist al Premiilor ECTN 2024!

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de ID/IFR și Educație digitală, are are bucuria de a anunța selectarea și intrarea în finală a proiectului cultural Patrimoniul sub reflectoare/ Spotlight Heritage Timișoara, parte a Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii, la Premiile ECTN 2024 – secțiunea Progresele digitalizării și tranziția digitală în turismul cultural inteligent și durabil!

Ultimii 6 ani au reprezentat pentru proiectul Patrimoniul sub reflectoare Timișoara dezvoltarea poveștilor despre cultura și patrimoniul Timișoarei cu ajutorul tehnologiei, fie prin aplicația mobilă, site web sau complexele aplicații de realitate augmentată, virtuală și mixtă.

Nominalizarea la Premiile ECTN 2024 – secțiunea Progresele digitalizării și tranziția digitală în turismul cultural inteligent și durabil, recunoaște eforturile depuse de echipa de proiect în dezvoltarea unor aplicații digitale unice, ce permit explorarea patrimoniului orașului Timișoara într-un mod cu totul inedit. Prin intermediul realității augmentate, virtuale și mixte, utilizatorii pot „călători” în timp, pot descoperi poveștile trecutului și pot interacționa cu monumentele istorice dar și cu obiectele de patrimoniu ale Muzeului Național al Banatului, direct în lumea digitală. Aplicațiile au fost folosite de sute de mii de localnici, turiști, turiști virtuali, pe străzi, muzee și festivaluri internaționale din 10 țări. Toate artefactele digitale sunt în limba română – engleză, licențiate cu Creative Commons License.

Patrimoniul sub reflectoare/Spotlight Heritage Timișoara a fost selectat și pentru votul de popularitate, ceea ce înseamnă că toți cei care apreciază proiectul pot contribui la succesul acestuia, prin vot. Cei care doresc să-și exprime susțierea o pot face prin accesarea https://culturaltourism.awardstage.com/public/judging/carousel?EntryId=163215 până pe 16 octombrie 2024, și acordarea votului pentru un proiect care este despre oameni, cultură, artă și patrimoniu.

Argumente pentru acordarea votului:

Pentru că Patrimoniul sub reflectoare/ Spotlight Heritage Timișoara este un proiect unic în România, care demonstrează că tehnologia poate fi o metodă inedită și ușor accesibilă în promovarea culturii și istoriei unui oraș sau a unei comunități;

Pentru că aplicațiile dezvoltate de Patrimoniul sub reflectoare / Spotlight Heritage Timișoara sunt accesibile tuturor, indiferent de vârstă sau cunoștințele tehnice, creând experiențe imersive pentru utilizatori;

Pentru că votul poate contribui la recunoașterea pe scena internațională a unui proiect românesc de excepție.

Pentru utilizatorii care își doresc să acorde susținerea și accesează link-ul de pe telefonul mobil, butonul de vot se află la finalul paginii!

Câștigătorii (premiul I) și finaliștii (premiile II și III) vor fi dezvăluiți la ceremonia de decernare a premiilor ECTN, care va avea loc la 24 octombrie la Dublin Castle, Dublin, Irlanda, în timpul celei de-a 17-a conferințe ECTN. Rețeaua europeană de turism cultural (ECTN) este singura rețea pan-europeană pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural. Juriul comun este format din reprezentanți ai ECTN, Europa Nostra, Comisia Europeană de Călătorii și Consiliul Local Dublin – Capitala Europeană a Turismului Inteligent 2024, cu participarea ENAT – Rețeaua Europeană pentru Turism Accesibil pentru categoria „Accesibilitate la patrimoniu”.

Spotlight Heritage Timișoara face parte dintr-o inițiativă culturală digitală a Universității Politehnica din Timișoara prin Departamentul de Educație Digitală și Centrul Multimedia, realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte a Programului Cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023.

Componentele digitale ale Patrimoniul sub reflectoare sunt accesibile online la adresa https://spotlight-timisoara.eu/ și prin aplicațiile mobile care pot fi descărcate din magazinele Android și Apple sau căutând „Spotlight Heritage Timișoara”.

Link aplicații pentru utilizatorii Android: https://is.gd/SjiIgv

Link aplicații pentru utilizatorii iOS: https://is.gd/y6JxeV

