Patrimoniului arhitectural sub lumina reflectoarelor la Timișoara, de Ziua Mondială Art Nouveau

Cu prilejul Zilei Mondiale Art Nouveau 2018 cu tema „Arhitectul meu Art Nouveau preferat”, vor fi organizate mai multe activităţi în weekendul 9-10 iunie, în Timișoara, cu scopul de sensibiliza şi educa publicul asupra patrimoniului arhitectural.

Tema de anul acesta poate fi legat și de aniversarea marilor artiști Art Nouveau, iar în jurul acesteia se vor organiza diverse evenimente la nivel european. În România, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează 14 tururi ghidate gratuite de arhitectură Art Nouveau în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, găzduind, de asemenea, o conferinţă internațională corelată cu includerea Cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra „7 Most Endangered”(7ME).

În Constanţa va avea loc şi prima itinerare a expoziţiei în aer liber „Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region”, proiect sincron în cele 8 ţări ale proiectului.

Cele 14 tururi ghidate adresate publicului larg vor prezenta arhitectura Art Nouveau. Participanţii vor avea ocazia să descopere şi să admire detaliile unor clădiri emblematice, să cunoască poveștile arhitecților care le-au creat și să aprofundeze caracteristicile regionale ale stilului, în diferitele sale expresii de pe teritoriul României.

Comentarii

comentarii