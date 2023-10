Patronii teraselor au ieșit la atac: ”Nu suntem interlopi! Suntem victime ale unei campanii electorale premature”

Sunt catalogați de luni de zile ”interlopi” de Primarul Timișoarei Dominic Fritz. Au investit sute de mii de euro și își plătesc la timp impozitele și taxele. Proprietarii de ştranduri şi terase de pe malul Begăi și din zona stadionului Dan Păltinișanu au decis că umilința la care sunt supuși a devenit insuportabilă. Și au trecut la atac. Dezbaterea la care ”interlopii” și ”mafioții” au decis să răspundă, cu probe, acuzelor publice aduse de către primarul Dominic Fritz, s-a desfășurat în Parcul Justiției. Aceasta după ce patronul restaurantului Rivière, care trebuia să găzduiască evenimentul, a anunțat că nu mai poate face acest lucru, după mai multe mesaje de amenințare. Și, decât să se trezească cu organele de control pe cap, a decis să nu se mai implice.

Una dintre concluziile dezbaterii a fost că demolările anunţate de primar sunt nejustificate şi nu pot fi puse în practică, pentru că deciziile instanţelor de judecată nu sunt definitive şi vizează doar o parte din construcții.

În cazul Clubului No Name, judecătorii ar fi dispus doar desfiinţarea unor anexe, deşi primarul vorbea despre recuperarea întregii suprafeţe de 6.552 de mp, estimată la o valoare de 2,6 milioane de euro.

“Procesul actual, ceea ce nu ştie lumea şi este o minciună a Primăriei, se referă la nişte chestii din interiorul Clubului: două baldachine, un gard, o terasă, o scenă, o toaletă şi un depozit, lucruri care nu necesită autorizaţii de construcţie. Aceste lucruri au fost făcute de noi, pentru îmbunătăţirea activităţii. Este o defăimare a noastră, o manipulare a opiniei publice. Suntem victime ale unei campanii electorale premature. Dă bine la presă să spui că te lupţi cu mafioţii. Lumea savurează acest Corrado Cattani al Timişoarei. Fişa postului de primar îi permite să ne facă hoţi, interlopi, mafioţi? Nu am furat nimic. Din contră, la Clubul No Name sunt plătite impozite pe clădiri extratabulare. Anul acest, în martie, cu reducere de 10%, am plătit 14.500 de lei”, a explicat Ovidiu Ciută, unul dintre proprietarii Ştrandului No Name.

Proprietarul Terasei Boss spune că are un contract de închiriere încheiat cu Clubul Sportiv Banatul valabil până în 2033. Și că nu a mai desfășurat vreo activitate comercială din 2014.

“Eu nu am furat. De ce mă face interlop, că nu înţeleg? Nu am făcut închisoare decât pentru trecere frauduloasă a frontierei. Am făcut pentru libertatea mea şi pentru libertatea mea, sunt dispus să mai fac. Este normal ca un primar ales de timişoreni, neamţ fiind, să iasă să aibă această atitudine? Să iasă toată ziua să ne numească “interlopi”, “hoţi de terenuri”. Eu am un contract (încheiat cu Clubul Sportiv Banatul) valabil până în 2033. Miza este această zonă, malul Begăi. Probabil prietenii lor o vor lua. Toată ziua iese ca o mireasă şi face filmări. Eu, în clădirea asta nu am construit nimic, doar am investit. Terasa despre care vorbeşte primarul, că el habar nu are ce vorbeşte, a fost construită de Fabrica de Bere, care avea o înţelegere cu Primăria. A fost o construcţie care se demontează, eu am demontat-o. Clădirea despre care spune că vine să o demoleze, este veche de 70 de ani. Nu ştiu dacă era născut el, pe vremea aceea. Să vină să o demoleze. Eu sunt un chiriaş de bună credinţă. Am investit sute de mii de euro în această clădire. Eu nu am mai plătit chiria în ultimii ani, dar am plătit întreţinerea, am plătit impozitul, chiar şi pentru anul în curs. Am plătit 70 de milioane de lei, în fiecare an. Primăria, dacă susţine că e locaţia lor, să spună cine trebuie să plătească impozitul? Chiriaşul?”, a declarat și Miki Viel, proprietarul Terasei Boss.

Proprietarii cluburilor din Timișoara spun tot acest război împotriva lor a fost declanşat de Fritz doar ca o strategie de campanie electorală. Și că lupta lui cu ”interlopii” ascunde alte interese imobiliare în zona de pe malurile canalului Bega.

Primarul Timişoarei a emisîn luna aprilie şapte dispoziţii de demolare pentru: Terasa Boss, Clubul Gatsby, fosta bază sportivă Electrometal, Ştrandul Termal ZHH, Terasa şi Ştrandul No Name, Ştrandul Lemon şi Clubul Heaven, iar până acum niciuna dintre dispoziţii nu a fost pusă în aplicare.

