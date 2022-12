Patronul firmei Fireshow SRL Săcălaz, reținut de polițiștii din Buzău, pentru crearea unui circuit fictiv de livrare de articole pirotehnice

Omul de afaceri Dan Pintilie, patronul SC Fireshow SRL Sacalaz, localitate aflata la periferia Timisoarei, a fost retinut de politistii IPJ Buzau, in cadrul operatiunii nationale de combatere a comertului ilegal cu obiecte pirotehnice “Foc de artificii”.

“Ieri, 28 decembrie, avand in vedere complexul de activitati desfasurate la nivel national in cadrul actiunii “Foc de artificii”, politistii din cadrul Biroului Arme Explozivi si Substante Periculoase Buzau, sub coordonarea Directiei Arme Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Politiei Romane, au pus in executare 62 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Buzau, Timis si in municipiul Bucuresti.

Cercetarile se efectueaza in cadrul unui dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni si vizeaza un agent economic care ar fi creat la nivel national un circuit fictiv de livrare articole pirotehnice, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat”, se arata intr-un comunicat de presa remis de IPJ Buzau.

Anchetatorii din Buzau au trecut pragul mai multor magazine si depozite, de unde au confiscat tone intregi de articole pirotehnice dar si sume importante de bani.

“Perchezitiile s-au desfasurat la sediile si punctele de lucru (magazine si depozite) a 11 agenti economici, toate avand ca obiect de activitate comertul de articole pirotehnice si despre care existau indicii ca ar detine in vederea comercializarii materii explozive destinate divertismentului, fara respectarea prevederilor legale.

Politistii au descoperit si ridicat 5.512 kilograme de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4, P1 si T1, 2700 de litri de bauturi alcoolice din categoria produselor accizabile, detinute in afara antrepozitului fiscal, peste 62.000 de euro, medii de stocare si inscrisuri”, se mai mentioneaza in comunicatul politiei.

Suspectii din dosar au fost audiati la IPJ Buzau. La final, 2 barbati in varsta de 34 si 53 de ani, din Timis si Bucuresti, au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand ca vineri, 30 decembrie, sa fie prezentati unitatii de parchet pentru a dispune cu privire la masura preventiva.

De remarcat faptul ca Dan Pintilie, patronul Fireshow SRL din Sacalaz, detine cea mai mare firma si depozit de materiale pirotehnice din tara noastra, impreuna cu asociati din China, totodata fiind si presedintele Asociatiei Importatorilor si Comerciantilor de Obiecte Pirotehnice din Romania si instructorul tuturor pirotehnicienilor autorizati.

Potrivit pressalert.ro, alaturi de Dan Pintilie ar fi fost retinut si fratele sau Valentin, cei doi urmand sa fie prezentati procurorilor cu propunere de arestare preventiva.

In cadrul Planului de actiune ”Foc de Artificii”, pana miercuri, 28 decembrie, Politia Romana a confiscat peste 100 de tone de articole pirotehnice.

