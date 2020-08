Patru ani de dezvoltare intensă și planuri mari pentru viitor la Giarmata (P)

Interviu cu Virgil Bunescu, primarul comunei Giarmata

Care sunt cele mai importante investiţii realizate în ultimii patru ani de mandat la Giarmata?

În ultimii patru ani de mandat am avut investiţii din plin deoarece primăria a atras foarte mulţi bani, mai ales fonduri europene. Cele mai importante proiecte sunt următoarele: modernizarea căminului cultural în valoare de 500.000 de euro, iar termenul de dare în folosinţă este luna octombrie a acestui an. Este o investiţie frumoasă, prin care căminul cultural va fi unul modern, atât ca înfăţişare, cât şi ca utilitate. Un cămin cultural nu e suficient să fie clădire, trebuie să fie viaţă în el. Dorim foarte mult să derulăm în acest cămin câteva activităţi care să atragă tineri, copiii chiar, cum ar fi dansuri moderne, dansuri populare, să înveţe să cânte la instrumente muzicale, să picteze. Ne gândim să angajăm profesori pregătiţi, care să instruiască aceşti copii. Orice copil are un talent, dar cineva trebuie să i-l descopere. Poate are afinităţi pentru sport, iar disciplina la care excelăm acum este handbalul, o surpriză pentru noi, avem fete foarte bune care au format o echipă. Căminul cultural va fi locul unde copiii să se poată aduna deoarece în zilele noastre există tot felul de alte preocupări, care să evite disciplina.

La fel ca şi în celelalte comune periurbane din jurul Timişoarei, şi la noi a crescut numărul locuitorilor. În ultimii patru ani, populaţia a crescut cu aproape 3.000 de locuitori. Sigur, acest lucru presupune imediat şi creşterea numărului de copii. Am acordat 350 de locuri de casă tinerilor sub 35 de ani, lucru care cred că nu s-a mai întâmplat în nicio primărie. Locurile de casă fac parte dintr-un plan urbanistic unde există apă, canalizare, curent. Aceşti tineri se aşează acolo şi fac copii, care trebuie îngrijiţi, astfel că ne-am gândit să construim o grădiniţă nouă. Noi mai avem o grădiniţă modernizată. În viitor, dorim să realizăm o creşă şi un bazin de înot. Poate părea surprinzătoare investiţia, dar din punctul meu de vedere, să creşti un copil sănătos cred că ar fi foarte indicat acest bazin. Voi face această investiţie în mandatul următor, care va fi legată de această nouă grădiniţă, în valoare de 500.000 de euro. În ceea ce priveşte şcoala, fiind mai mulţi copii, sigur că şi nevoia de spaţii de învăţământ a crescut. Astfel că am promovat cel mai mare proiect al nostru. Cu cinci milioane de euro din fonduri proprii şi o parte din bani atrasă prin PNDL construim clase moderne, o şcoală pentru secolul XXI. O să fie pentru aceşti copii care vor putea fi instruiţi şi îngrijiţi aşa cum se cuvine. O să avem sală de sport, after-school cu hrană şi tot ce presupune această activitate. Mergem şi mai departe, şi vom avea în această şcoală clase pentru învăţământul dual, astfel ca o parte dintre elevi să poată învăţa o meserie. În ziua de astăzi, majoritatea gândesc că trebuie să mergem la liceu şi după aceea la o facultate de unde să obţinem o diplomă şi să fim agenţi de vânzări. Sunt copii cu aptitudini, care nu trebuie neapărat să devină avocaţi, sunt foarte buni la o meserie şi trebuie să-i canalizăm să înveţe una. De ce o meserie? Pentru că platforma industrială a comunei Giarmata se dezvoltă foarte mult şi e nevoie de mână de lucru calificată. În relaţia pe care o avem cu firmele de pe raza localităţii, am făcut o convenţie să acordăm burse pentru aceşti elevi şi ei vor face practică la firme în cei trei ani de studiu. Practica ajunge şi la 80% din timpul alocat studiului, astfel că elevii când termină şcoala de meserii pot fi imediat angajaţi.

Alt proiect important se referă la infrastructura de apă şi canal în acel cartier destinat tinerilor despre care pomeneam şi care este Cartierul Primăverii, în care pe lângă cele 350 de locuri de casă alocate tinerilor, încă 100 de locuri de casă s-au vândut la licitaţie celor care doresc să se aşeze în comuna Giarmata, astfel încercând să ne asigurăm şi o anumită finanţare pentru infrastructura din zona respectivă. Acolo se introduc utilităţile, proiectul se ridică la 2,5 milioane de euro, şi este în curs de finalizare, cel târziu în septembrie proiectul va fi gata.

De asemenea, avem încă un proiect, finanţat prin AFIR, şi anume modernizarea străzilor din comuna Giarmata. La începutul primului meu mandat, cel precedent, Giarmata avea 3 kilometri de asfalt, în condiţiile în care localitatea are 60 de kilometri de străzi. Gândiţi-vă că în acest moment toate străzile sunt asfaltate şi cu acest proiect, care se încheie în luna august, se va finaliza asfaltarea străzilor din vechea vatră a satului. Vom continua, din fonduri proprii, cu noul cartier, unde sunt de asfaltat 15 kilometri.

Mai avem un proiect transfrontalier, partener fiind oraşul Bor din Serbia, şi derulăm un proiect comun, în valoare de 1,7 milioane de euro, care presupune modernizarea echipamentelor pentru situaţii de urgenţă. Noi avem o comună mare, şi cu partea noastră, de 900.000 de euro, am achiziţionat două maşini pentru pompieri, maşini pentru descarcerare, scări pentru intervenţii la înălţime, motopompe în caz de inundaţii şi drujbe, echipamente de protecţie pentru pompieri. Vrem să asigurăm siguranţa cetăţeanului în caz de incendii, dar şi pentru intervenţii rapide prin sistemul de urgenţă 112 pe autostradă, în sensul că suntem foarte aproape şi o să fim implicaţi cu utilajele astea moderne. În septembrie probabil vom face achiziţiile şi vom finaliza proiectul.

Un alt proiect este prin GAL, Grupul de Acţiune Locală Colinele Recaş, cu o finanţare care se ridică la 100.000 de euro putem completa reţelele electrice din comună, mai ales din satul Cerneteaz, unde nu au existat. În afară de această extindere, am făcut din surse proprii modernizarea iluminatului, ceea ce înseamnă înlocuirea a 1.500 de corpuri de iluminat mai vechi cu unele noi, completarea lor. Astăzi, Giarmata este iluminată noaptea ca ziua în condiţiile în care având iluminat cu LED-uri, facturile au scăzut cu 60%.

Avem mai multe proiecte pe care le-am făcut din surse proprii întrucât Giarmata are un buget destul de generos, constituit mai ales din taxele plătite de către investitori, pe care am ştiut să îi atragem. Am făcut multe lucrări de infrastructură care îi deservesc pe investitori, care vin să îi atragă. Din surse proprii, am făcut şase parcuri de unde nu aveam niciunul.

Am construit, tot din bugetul local, două capele cu arhitectură frumoasă, care dau respect pentru cei care pleacă.

Avem un proiect important derulat cu Aquatim. Noi am făcut lucrări de apă-canal din surse proprii, dar care nu se finalizează fără acest proiect, care a fost prelungit. Este un proiect de 7 milioane de euro, care presupune aducerea apei din Timişoara, pomparea ei şi distribuţia în comună. Lucrarea e scoasă la licitaţie şi în jur de 15 septembrie ar putea începe lucrările.

Ce vă propuneţi pentru următorii patru ani?

Vrem să facem baze sportive, avem un ştrand termal în proiect, pentru care am aşteptat trei ani să primim licenţa de funcţionare. Mai vrem să facem o sală de nunţi pentru că mi se pare anormal ca o comună cu aproape 10.000 de locuitori să nu aibă aşa ceva. Vom mai promova în viitor încă două planuri urbanistice zonale privind construirea de locuinţe pentru o suprafaţă de 110 hectare, unde am prevăzut şi o zonă comercială. Apoi, mai vreau să fac o zonă de locuinţe de serviciu pentru firmele pe care le avem cu parc şi grădiniţă. Restul, o zonă de 60-80 de hectare, va fi o zonă destinată intreprinderilor mici şi mijlocii, firme cu capital românesc cu 10-12-15-20 de angajaţi, cărora noi să le oferim terenul şi infrastructura şi ele să facă afaceri. O să facem un aqua-land din banii noştri, am văzut că unii din jurul Timişoarei se laudă că vor face. Noi chiar vom face.

Au tatonat terenul investitorii şi vom avea o policlinică pentru diverse afecţiuni şi tratamente.

Avem de construit nişte drumuri, care să facă legătura între comuna noastră şi comunele vecine, pentru a facilita accesul celor care lucrează în această zonă industrială.

Avem în plan o idee pentru a dezvolta turismul, şi anume de a construi ceva vizavi de legenda lui Eugeniu de Savoya. Legenda spune că el, înainte de a elibera Timişoara de turci, care era încă paşalâc la 1716, s-a aşezat aici cu trupele, la Giarmata, pe un deal, şi fiind însetat, de supărare că nu putea bea apă, zona Timişoarei fiind mlăştinoasă, a introdus sabia la rădăcina unui copac şi a izvorât apa. De acolo a ieşit legenda lui Eugeniu de Savoya, iar pe stema comunei noastre se regăseşte acea reprezentare a copacului şi a sabiei.

Am mai vrea să construim un muzeu al şvabilor din Giarmata deoarece până acum 30 de ani comuna noastră a fost locuită de germani şi există interes turistic. Pentru asta avem achiziţionată o casă şvăbească.

Mai trebuie să construim o capelă, avem două dar sunt trei cimitire în comună, am căzut la învoială cu episcopia catolică. Am investit şi în biserici şi urmează să construim o biserică nouă ortodoxă, am alocat deja teren. Realizări mari și planuri la fel de mari pentru următorii patru ani!

Cele mai importante investiții 2016-2020

Modernizare străzi – proiect 9.2 milioane de lei – PNDL 1

Proiect integrat alimentare cu apă – 683 mii de lei – PNDL 1

Proiect integrat canalizare – 2 milioane de lei – PNDL 1

Extindere rețele de alimentare cu apă și apă uzată – 10.6 milioane de lei – PNDL 2

Construire grădiniță – 2.2 milioane de lei – PNDR

Modernizare infrastructură rutieră – 4.47 milioane de lei – PNDR

Construire rețea publică apă și apă uzată – 8.9 milioane de lei – PNDR

Reabilitare cămin cultural – 2.15 milioane de lei – PNDR

Conductă de distribuţie apă cu staţie de repompare şi extindere reţea de canalizare – 26.5 milioane de lei – finanţare europeană

Construire corp clădire Școala cu clasele I-VIII – 5.5 milioane de lei – PNDL 2

Modernizarea căminului cultural, proiect în valoare de 500.000 de euro, iar termenul de dare în folosinţă este luna octombrie a acestui an

Alocarea a 350 de locuri de casă tinerilor sub 35 de ani

Construirea unei noi şcoli, un proiect cu valoare de 5 milioane de euro

Introducerea învăţământului dual

Modernizarea străzilor

Modernizarea echipamentelor pentru situaţii de urgenţă

Extinderea şi modernizarea reţelelor electrice

Realizrea a două capele

Lucrări de apă-canal

